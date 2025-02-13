Son Dakika: Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? 5 GÜNLÜK KONYA HAVA DURUMU HABERLERİ

Meteoroloji son dakika Konya hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Konya'da kar olan yerler neresi ilçe ilçe paylaşıldı. Konya'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. İşte Konya hava durumu

KONYA HAVA DURUMU | Konya'da kar nerede var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya'nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Meram hava durumu, Selçuklu hava durumu, Karatay hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Konya'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya'ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 13-19 Şubat arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram ve diğer ilçelerin hava durumu..

KONYA HAVA DURUMU | Konya'da kar olan yerler neresi?

Meteoroloji verilerine göre, 14 Şubat Cuma günü itibariyle kent genelinde sis bekleniyor. 31 ilçede etkili olması beklenen sis, 15 Şubat Cumartesi günü de etkisini artıracak. 18 Şubat Salı günü ise Konya'nın Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Derebucak, Hadim, Kulu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

(14 Şubat Konya Hava Durumu)

KONYA HAVA DURUMU | Konya'da sis devam edecek mi?

14 Şubat Cuma gününden itibaren ise kar yağışının yerini sisli havaya bırakması öngörülüyor. 15 Şubat Cumartesi günü de yoğun sisin etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin düşebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(15 Şubat Konya Hava Durumu)

Kar yağışı ve sisli hava nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, buzlanma riskine karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kış Soğuk Yüzünü Gösterecek!

Meteoroloji uzmanlarına göre özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığını artırması bekleniyor. Çiftçilerin ve sürücülerin dikkatli olması konusunda yetkililerden uyarı geldi.

Dikkat: Buzlanma Riski Yüksek!

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti. Yaya ve araç trafiğinde aksaklıkların yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Özellikle sabah saatlerinde yollarda buzlanma oluşabileceği belirtilerek, gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Hafif Kar, Zamanla Açık, sıcaklık 3°

Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°

15 Şubat 2025 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°

16 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°

17 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)