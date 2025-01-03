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Sürücüler Dikkat! Konya-Ankara yolunda yoğun sis! Görüş mesafesi 30 metreye düştü

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Sürücüler Dikkat! Konya-Ankara yolunda yoğun sis! Görüş mesafesi 30 metreye düştü
Konya - Ankara yolunda yoğun sis etkili olurken, Kulu ilçesinde de görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kulu ilçe merkezinde ve Konya - Ankara - Kırıkkale yolunda gece ile sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, trafiği olumsuz yönde etkiliyor. 

Yolda görüş mesafesi 30 metrelere kadar düştü.

Sürücüler dikkat!

Sabah saatlerinde etkisini daha da artıran sis, Konya-Ankara - Kırıkkale yolu ile birlikte Kulu ilçe merkezinde de görülüyor.

Yetkililer sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. 

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Konya-Anara yolu #Yoğun sis

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