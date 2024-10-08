Tarlasına eken paraya para demiyor! Bu bitki çiftçilerin yüzünü güldürecek!

Son yıllarda Türkiye tarımında geleneksel ürünlerden alternatif bitkilere yönelim artıyor. Patates ve soğan gibi klasik sebzelerin getirdiği kazançlar düşerken, çiftçiler yeni fırsatlar peşinde. İşte ekonomik fırsat sunan o bitki…

Türkiye'de büyük kazanç sağlayan bu gıda çiftçiler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu ürünü tarlasına ekenler ciddi gelir elde ediyor.

Türkiye'de yeni bir gelir kapısı!

Hurma özellikle Ramazan aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

2019-2023 yılları arasında Türkiye yaklaşık 261 milyon dolarlık hurma ithalatı gerçekleştirdi.

Arap ülkeleri her karış toprağına bu değerli meyveyi ekerek büyük kazançlar elde ediyor.

Türkiye'de ise özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Adana, Mersin ve Şanlıurfa gibi illerde hurma bahçeleri bulunuyor.

Tarlasına bu tohum eken köşeyi dönecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'da 37 bin 500 ton hurma ithal edilirken bu rakam 2023'te 54 bin 458 tona ulaştı.

Yerli üretim de artış gösteriyor; Türk hurmalarının büyük bir kısmı, yurt dışına ihraç ediliyor. Bu durum Türkiye'nin hurma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Fayadası say say bitmiyor!

Hurma sadece ekonomik kazanç sağlamıyor; sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenliyor, antioksidanları ise vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor.

Potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi minerallerle zengin olan hurma, enerji verici özelliği ile yorgunluk ve halsizlik hissini azaltıyor.

Hurma hem sağlık yararları hem de ekonomik getirileriyle dikkat çeken bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Çiftçiler tarlalarına bu meyveyi ekerek önemli bir gelir kapısı aralayabilirler.

Türkiye'de hurma üretiminin yaygınlaşması ve çiftçilerin bu alandaki kazançlarının artması bekleniyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi