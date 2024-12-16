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TEYAD’dan Konya’daki Hadise konserine tepki! “Toplumsal Değerlere Zarar Veriyor’’

TEYAD’dan Konya’daki Hadise konserine tepki! “Toplumsal Değerlere Zarar Veriyor’’

Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde 20 Aralık 2024 tarihinde düzenlenmesi planlanan Hadise konserine, Tüm Eğitim Yardımlaşma ve Araştırma Derneği (TEYAD) sert tepki gösterdi.

Dernek, yazılı bir açıklama yaparak konserin toplumsal değerlere zarar verdiğini savundu.

"AHLAKİ YOZLAŞMAYA KARŞI ÇIKIYORUZ"

TEYAD'ın açıklamasında, Hadise'nin popüler kültürün olumsuz etkilerini temsil eden bir figür olduğu iddia edilerek, Selçuklu Belediyesi'ne ait bir mekânda bu tür bir etkinliğin düzenlenmesine karşı oldukları belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Varoluş gayesini ahlaki normların yozlaşması üzerine inşa etmiş Türkiye popüler kültür piyasasının oyuncuları arasında yer alan sözkonusu şahsın taşıdığı misyonu şehrimizde, ve dahi Selçuklu Belediyesi tarafından inşa edilen Selçuklu Kongre Merkezi'nde icra etmesine izin verilmesini en güçlü bir biçimde reddediyoruz.

Ahlaktan nasibi olmayan bu şahsın yer aldığı tüm mecralarda apaçık bir ifsad faaliyeti içerisinde olduğu meydanda iken maşeri vicdanı yaralayan olaylar karşısında utanıp sıkılmadan açıklamalarda bulunuyor olması söz konusu piyasanın iki yüzlü ahvalini açıkça ortaya koyuyor.

Dernek, bu tür etkinliklerin toplumda ayrışmaya ve değer kaybına yol açtığını savunarak yetkilileri ve etkinliğe katılmayı planlayan vatandaşları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti. Açıklama şu çağrıyla son buldu:

"HERKESİ SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUZ”

Açıktır ki nefsani arzularını gerçekleştirmek ve toplumsal değerleri yozlaştırmak üzere meydanlar, dijital mecralar, kitle iletişim araçları gibi bulduğu tüm kamusal imkanları değerlendiren bu hayasız akına dur demek bugün bu müslüman vatanın her bir ferdinin en asli görevleri arasındadır.


Buradan bilet almak suretiyle sıraya giren hemşehrilerimize ve mesuliyet sahibi yetkililere tekrar şu sözleri hatırlatıyoruz:

"Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın!

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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