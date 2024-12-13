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Toplu taşımada Türkiye kart dönemi! Türkiye kart nasıl çalışacak, nereden alınır? Konya dahil 5 ilde kullanılıyor

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Toplu taşımada Türkiye kart dönemi! Türkiye kart nasıl çalışacak, nereden alınır? Konya dahil 5 ilde kullanılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu. Uraloğlu, Türkiye Kart hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm Türkiye'de ulaşımın tek bir kartla sağlanacağı Türkiye Kart uygulaması hakkında yeni açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bu kapsamda, Türkiye Kart hakkında güncel bilgiler merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz. ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KART NASIL ÇALIŞACAK?

Türkiye Kart; kullanıcıların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistem sunuyor. Bu kapsamda tek bir kartla; her türlü finansal işlemi yapmak ve tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi oluşturuldu.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvurularınıza gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRKİYE KART PİLOT İLLERDE KULLANILIYOR

Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu,

"2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurabilecek. Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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