GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri belli oldu! Konya’dan bir üniversite ilk 20’ye girdi

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Türkiye’nin en iyi üniversiteleri belli oldu! Konya’dan bir üniversite ilk 20’ye girdi

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2024 yılı verileri açıklandı.

University Ranking by Academic Performance” Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan listede Selçuk Üniversitesi de yer aldı.

Sıralamada Koç Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Hacettepe Üniversitesi ikinci, Ankara Üniversitesi ise üçüncü oldu. 

2024 YKS sonuçlarına göre en çok tercih edilen Üniversitelerden biri olan Selçuk Üniversitesi de araştırma listesinde sıralamaya girdi. 12 bin 364 öğrencinin kazandığı ve doluluk oranı yüzde 99,27 olan Selçuk Üniversitesi 16.sıraya yerleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Geçen yıla göre sıralamamızın yükseldiğini görüyoruz” dedi.

Yılmaz; "Selçuk Üniversitesi olarak "University Ranking by Academic Performance” (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2024-2025 Türkiye Sıralaması'na göre tıp fakültesine sahip üniversiteler sıralamasında 11'inci, genel sıralamada ise 16'ncı sırada yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçen yıla göre sıralamamızın yükseldiğini görüyoruz. Çok sayıda kriter göz önünde bulundurularak yapılan bu tür sıralamalarda Üniversitemizin ilk sıralarda yer edinmesi, bizim için önemli bir gösterge. Diğer yandan Selçuk Üniversitesi olarak öncelikli hedefimiz, Araştırma Üniversitesi statüsüne yükselmek. Üniversitemizi akademik başarı yolunda daha ileri taşımak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve ülkemizin geleceğine değer katma misyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER