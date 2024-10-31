Türkiye’nin en iyi üniversiteleri belli oldu! Konya’dan bir üniversite ilk 20’ye girdi

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2024 yılı verileri açıklandı.

University Ranking by Academic Performance” Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan listede Selçuk Üniversitesi de yer aldı.

Sıralamada Koç Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Hacettepe Üniversitesi ikinci, Ankara Üniversitesi ise üçüncü oldu.

2024 YKS sonuçlarına göre en çok tercih edilen Üniversitelerden biri olan Selçuk Üniversitesi de araştırma listesinde sıralamaya girdi. 12 bin 364 öğrencinin kazandığı ve doluluk oranı yüzde 99,27 olan Selçuk Üniversitesi 16.sıraya yerleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Geçen yıla göre sıralamamızın yükseldiğini görüyoruz” dedi.

Yılmaz; "Selçuk Üniversitesi olarak "University Ranking by Academic Performance” (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2024-2025 Türkiye Sıralaması'na göre tıp fakültesine sahip üniversiteler sıralamasında 11'inci, genel sıralamada ise 16'ncı sırada yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçen yıla göre sıralamamızın yükseldiğini görüyoruz. Çok sayıda kriter göz önünde bulundurularak yapılan bu tür sıralamalarda Üniversitemizin ilk sıralarda yer edinmesi, bizim için önemli bir gösterge. Diğer yandan Selçuk Üniversitesi olarak öncelikli hedefimiz, Araştırma Üniversitesi statüsüne yükselmek. Üniversitemizi akademik başarı yolunda daha ileri taşımak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve ülkemizin geleceğine değer katma misyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.