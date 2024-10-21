Vali Akın’dan Mekpan Panel’e ziyaret

Konya’da görevine başlayan Konya Valisi İbrahim Akın ziyaretlerini sürdürüyor. Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mekpan Panel’i ziyaret ederek, Mekpan Panel ‘in üretimi hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celalettin Hakan Katırcı’dan bilgi aldı.

Mekpan Panel 'in üretim tesislerini gezen ve üretim hakkında bilgi alan Konya Valisi İbrahim Akın, "Konya sanayisi gerek üretimi, gerekse sağladığı istihdamla şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi oranda katkı sağlıyor. Bizi misafir ederek, ağırlayan Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı 'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Akın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden ve üretim hakkında bilgi veren Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, "Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın ziyaretleri Mekpan Panel olarak bizleri çok sevindirdi. Kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üretim tesislerimizi gezen Sayın Valimize Mekpan Panel hakkında şu bilgileri verdim. Mekpan Panel olarak, üretim verimliliğinde de sektörün ilk sıralarda yer alıyoruz. Yaptığımız son yatırımlarla ve üretim kapasitemizle Türkiye'de tek çatı altında en büyük panel üreticisiyiz. Sektörde 13. yıla ulaşmamızın mutluluğu içindeyiz. Sahip olduğumuz güçlü sermayemiz, yetkin insan kaynağımız, iyi tedarikçi ve müşteri ilişkilerimizden aldığımız güçle, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 65.000 m² alan üzerine kurduğumuz 41.000 bin m² kapalı alana sahip olan tesislerimizde, toplam kurulu kapasitemiz yıllık 13 milyon 600 bin metre karedir. Sektörde Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biri haline geldik. Ülkemizde sandviç panel üretiminde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma değeri artırmaya odaklanan Mekpan Panel olarak, devam eden yatırımlarımızla sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Yenilikçi ve son teknolojilerle donatılmış tesisimizde, ürettiğimiz çatı ve cephe panelleri ile mimari estetik ve kaliteyi bir arada buluşturuyoruz. Sürdürülebilirlik, çevresel faktörler, yüksek ürün kalitesi ve üretim verimliliğini esas alarak, mevcut makine parkurunda gerçekleştirdiğimiz teknolojik yenilikler ile 0 karbon salınımlı Pentan teknolojisine geçiş yaparak, üretilen ürünlerin çevre dostu olması sağladık. Ürettiğimiz ürünler, uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan MEKPAN PANEL markalı, PUR-PIR dolgulu sandviç panellerimiz, spor tesislerinde, endüstriyel tesislerde, hangarlarda, konteynerlerde, konutlarda, soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan MEKPAN PANEL markalı sandviç panellerimiz, ısı ve su yalıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile yüksek güvenlik özellikleriyle, sağladığı mimari estetik ile hayatı güzelleştiren, yapınıza değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerindendir” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi