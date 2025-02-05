Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 şubat Perşembe okul var mı yok mu?

Türkiye genelinde birçok ilde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Konya’nın Güneysınır ve Hadim ilçelerinde, 5 Şubat tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. 6 Şubat Perşembe günü için tatil kararı alınıp alınmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise “Yarın Konya’da okullar tatil mi?“ sorusunun cevabını Konya Valiliği’nin açıklamalarında arıyor.

Beklenen kar yağışı, yurdun birçok bölgesinde etkili olurken, Konya'da da yılın ilk kar yağışı görüldü. Bugün itibarıyla iki ilçede taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kararın yarını da kapsayıp kapsamayacağı merak konusu olurken, veliler ve öğrenciler "Yarın Konya'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için Konya Valiliği'nden gelecek açıklamalara odaklandı. 6 Şubat tarihine ilişkin karar için gözler Konya Valiliği'nde.

5 Şubat'ta Konya'da İki İlçede Okullar Tatil Edildi

Konya'da yeni yılın ilk kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini kesintisiz şekilde göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Güneysınır ve Hadim ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süre ara verildiği açıklandı.

Konya Valiliği, gelişmeleri şu ifadelerle duyurdu:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve oluşabilecek risklere karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verilmiştir."

Yarın Konya'da Okullar Tatil Mi? (6 Şubat)

Konya'da ulaşımda aksamaların önlenmesi ve olası olumsuzlukların engellenmesi amacıyla 5 Şubat'ta iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Kar yağışının il genelinde etkisini sürdürmesi, gözleri 6 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına çevirdi.

Konuyla ilgili olarak Konya Valiliği'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından bir duyuru yapılması halinde, detaylara haberimizde yer verilecektir.

Konya'da Okullar Tatil Mi?

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların önüne geçmek ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla bazı ilçelerde 5 Şubat'ta taşımalı eğitime ara verilmişti.

6 Şubat günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konya Valiliği'nden gelecek duyurular doğrultusunda gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi