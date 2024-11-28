Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri’ne Konya damgasını vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden Konyalı 3 isme ödül geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri önceki gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Konya’ya 3 ödül geldi. Sim Sırma İşleme Ustası Nur Dikilitaş, Hadim Bezi Dokuma Ustası Müjgan Akdemir ve Keçe Sanatçısı Celalettin Berberoğlu gecede ödüllerini aldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve gönül coğrafyasının farklı köşelerinde sanatlarını icra eden, kültür ve medeniyet mirasını yarınlara taşıyan tüm sanatçılara, ustalara teşekkür etti.

Modern kültür endüstrisinin tüm araçlarıyla milletin ve farklı toplumların kültürel birikimine saldırdığı bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünlerde sanatçıların kültür mirasını ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına verdiği mücadeleyi son derece kıymetli bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sanat hakkında fikir sahibi olmak için o sanatı var eden ve maharetle işleyen milleti tanımanız icap eder" dendiğini belirterek,

"Bakınız hat, tezhib, ebru, talika, minyatür, sedefkarlık, çömlekçilik, çinicilik, dokumacılık, kispet, kaval, tulum, bağlama ustalığı gibi onlarca sanat, iletişim teknolojilerinin yön verdiği bir çağda hâlâ yaşıyor, hâlâ nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Bundan ne kadar memnuniyet duysak azdır. Bunun sırrının da şu olduğuna inanıyorum Allah vergisi maharetlere sahip nice sanatçı üstadımız görüyor ki unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi aşk ile ayakta tutuyor." ifadelerini kullandı.

Gecede ödül alan Sim Sırma İşleme Ustası Nur Dikilitaş "Sanata gönül vermiş bir kişi ve sanatkar olarak emeklerimizin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kültür Bakanımızca değerlendirilip takdir edilmesi bizleri gururlandırmıştır. Bu takdirler sanatçıya şevk verir ve sanat aşkına sahip olan bizleri yüreklendirir. Şahsım adına da şükran ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

(Sibel Elmas)