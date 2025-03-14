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YRP’de İstifa Rüzgarı! 2 ilçenin belediye başkanı istifa etti

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YRP’de İstifa Rüzgarı! 2 ilçenin belediye başkanı istifa etti
31 Martta Yeniden Refah Partisinden seçilen Emirgazi ve Çumra Belediye Başkanları istifa etti.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan Basın toplantısı düzenleyerek Yeniden Refah Partisinden istifa ettiklerini açıkladı.

Çumra ve Emirgazi ilçesinde YRP'li Belediye meclis üyeleri ve parti teşkilatları istifalarını açıklamışlardı.Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, parti içinde yapılan istişarelerin dikkate alınmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Genel Balkanımız istişareler yapılacak demesine rağmen il başkanlığı seçilmesinde görüşmelerimiz alınmamıştır. Sürecin düzeltilmesi için Ankara genel merkeze gidilerek görüşme yapılmış ancak bir sonuç alınamadı. Bu nedenle Yeniden refah Partisinden istifa ediyorum. Çumra için çalışmaya devam edeceğiz.''

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ise il başkanlığı seçim sürecinde ilçelerin görüşünün alınmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"İl başkanlığı seçim sürecinde ilçelerin görüşü alınmamış, bizlerin sesi dikkate alınmamıştır. Bu yanlışın düzeltilmesi için çabalarımız karşılığını bulmadı. Dolayısyle Yeniden Refah Partisinden istifa ediyorum. Bundan sonra yolumuza bağımsız devam edeceğiz.''

Her iki belediye başkanı da şimdilik yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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