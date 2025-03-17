Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse Naz Çakıroğlu ne kazandı? İşte Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve başarıları

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 52 kiloda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sırbistan’da düzenlenen şampiyonada finalde Chol Mi Pang ile ringe çıkan Buse Naz, ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte, Buse Naz Çakıroğlu’nun hayatı ve elde ettiği başarılar...

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı ve kariyeri merak edilmeye başladı. Kilosunda 1 numaralı seri başı olan Buse Naz, finalde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle karşılaştı. Rakibine üç sette de puan olarak yenilen Buse Naz, dünya ikincisi oldu. İşte, Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve başarıları...

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Buse Naz Çakıroğlu, 1996 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz, aynı yıl Romanya'da yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise altın madalyaya ulaşmıştır.

2019'da Rusya'da gerçekleştirilen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, aynı yıl Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Uluslararası Eli Boks Turnuvası ve Minsk'teki 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya almıştır. Ayrıca Madrid'de düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda birinci olarak şampiyon olmuş ve şampiyonanın en iyi kadın boksörü ödülünü kazanmıştır.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

Japonya'nın Tokyo kentinde Kokugikan Arena'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sinek sıklet final maçında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya kazanmıştır. Son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova'yı 3-2; çeyrek finalde Taylandlı Jutamas Jitpong'u; yarı finalde ise Çin Taipeili Huang Hsiao-wen'i 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı. İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alarak maçı 5-0 kazandı ve altın madalyayı kazandı.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi