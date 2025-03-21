GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

İsmail Hakkı Ürün Kimdir, Kaç Yaşında ve Nerede Doğmuştur? İsmail Hakkı Ürün Hangi Yapımlarda Rol Almıştır?

İsmail Hakkı Ürün Kimdir, Kaç Yaşında ve Nerede Doğmuştur? İsmail Hakkı Ürün Hangi Yapımlarda Rol Almıştır?
İsmail Hakkı Ürün kimdir, kaç yaşındadır ve nerede doğmuştur? Oyunculuk kariyerine nasıl başlamış, eğitimini hangi alanlarda ve hangi ülkelerde tamamlamıştır? Sinema ve dizi projelerinde adını nasıl duyurmuştur?

Ünlü oyuncu İsmail Hakkı Ürün, hangi yapımlarda rol almıştır? Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Samsa karakteriyle nasıl bir çıkış yakalamıştır? Boyu, kilosu ve burcu gibi merak edilen kişisel bilgileri nelerdir?

İsmail Hakkı Ürün Kimdir?

İsmail Hakkı Ürün, 21 Mart 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatında farklı alanlara yönelen Ürün, Malezya'daki IIUM Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi almış, ardından Almanya Ludwigsburg Filmakademie'de sinema üzerine eğitimini tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayınlanan Bedel adlı diziyle adım atan İsmail Hakkı Ürün; bugüne kadar birçok dizi ve sinema projesinde rol almıştır. Yer aldığı yapımlar arasında Mihrali, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, İki Aile, Recep İvedik, Dinle Neyden, Gazi, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel, Milat, Son Çıkış, Cesur Yürek, Reis ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi önemli projeler yer almaktadır.

İsmail Hakkı Ürün, 1.95 metre boyunda, 84 kilo ağırlığında olup Koç burcudur. Son dönemde, Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde "Samsa" karakterine hayat vermektedir.

Filmografi:

  • 2003 – Bedel (TV dizisi)
  • 2003 – Mihrali (TV dizisi)
  • 2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV dizisi)
  • 2006 – İki Aile (TV dizisi)
  • 2007 – Recep İvedik (Sinema filmi)
  • 2008 – Dinle Neyden (Sinema filmi)
  • 2008 – Gazi (TV dizisi)
  • 2009-2013 – Sakarya Fırat (TV dizisi)
  • 2010 – Hür Adam (Sinema filmi)
  • 2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Sinema filmi)
  • 2012 – Uzun Hikâye (Sinema filmi)
  • 2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Sinema filmi)
  • 2015 – Milat (TV dizisi)
  • 2015 – Son Çıkış (TV dizisi)
  • 2016-2017 – Cesur Yürek (TV dizisi)
  • 2018-2019 – Mehmetçik Kut'ül Amare (TV dizisi)
  • 2019-2020 – Kuruluş Osman (TV dizisi)
  • 2020-2021 – Payitaht Abdülhamid (TV dizisi)
  • 2021 – Müfreze

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER