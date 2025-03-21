İsmail Hakkı Ürün Kimdir, Kaç Yaşında ve Nerede Doğmuştur? İsmail Hakkı Ürün Hangi Yapımlarda Rol Almıştır?

İsmail Hakkı Ürün kimdir, kaç yaşındadır ve nerede doğmuştur? Oyunculuk kariyerine nasıl başlamış, eğitimini hangi alanlarda ve hangi ülkelerde tamamlamıştır? Sinema ve dizi projelerinde adını nasıl duyurmuştur?

Ünlü oyuncu İsmail Hakkı Ürün, hangi yapımlarda rol almıştır? Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Samsa karakteriyle nasıl bir çıkış yakalamıştır? Boyu, kilosu ve burcu gibi merak edilen kişisel bilgileri nelerdir? İsmail Hakkı Ürün Kimdir? İsmail Hakkı Ürün, 21 Mart 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatında farklı alanlara yönelen Ürün, Malezya'daki IIUM Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi almış, ardından Almanya Ludwigsburg Filmakademie'de sinema üzerine eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayınlanan Bedel adlı diziyle adım atan İsmail Hakkı Ürün; bugüne kadar birçok dizi ve sinema projesinde rol almıştır. Yer aldığı yapımlar arasında Mihrali, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, İki Aile, Recep İvedik, Dinle Neyden, Gazi, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel, Milat, Son Çıkış, Cesur Yürek, Reis ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi önemli projeler yer almaktadır. İsmail Hakkı Ürün, 1.95 metre boyunda, 84 kilo ağırlığında olup Koç burcudur. Son dönemde, Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde "Samsa" karakterine hayat vermektedir. Filmografi: 2003 – Bedel (TV dizisi)

2003 – Mihrali (TV dizisi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV dizisi)

2006 – İki Aile (TV dizisi)

2007 – Recep İvedik (Sinema filmi)

2008 – Dinle Neyden (Sinema filmi)

2008 – Gazi (TV dizisi)

2009-2013 – Sakarya Fırat (TV dizisi)

2010 – Hür Adam (Sinema filmi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Sinema filmi)

2012 – Uzun Hikâye (Sinema filmi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Sinema filmi)

2015 – Milat (TV dizisi)

2015 – Son Çıkış (TV dizisi)

2016-2017 – Cesur Yürek (TV dizisi)

2018-2019 – Mehmetçik Kut'ül Amare (TV dizisi)

2019-2020 – Kuruluş Osman (TV dizisi)

2020-2021 – Payitaht Abdülhamid (TV dizisi)

2021 – Müfreze Kaynak: Haber Merkezi

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