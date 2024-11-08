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Konyalı On’lar Perşembe Sohbetlerinde Nail Bülbül Konuştu

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Konyalı On’lar Perşembe Sohbetlerinde Nail Bülbül Konuştu
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi D. Mehmet Doğan Kütüphanesi’nde her on beş günde bir gerçekleştirilen, Zafer Karakuş’un düzenlediği “Konyalı On’lar“ isimli Perşembe sohbetlerinin dördüncü programında spor adamı, gazeteci, yazar Nail Bülbül, Konya’da spor yazarlığı ve konya sporu ile ilgili anılarını anlattı.

Konyaspor'un birleşmesinden bahseden Nail Bülbül

"Vali Ali Rıza Aydos ile tanıştım. Bir sene sonra Konya'ya vali olarak atandı. Burada tanışıp, Konyaspor'un birleşmesi için çalışmalar yaptık.Toplantılarda tek başıma bulunuyordum. İdman Yurdu, birleşmeye yanaşmıyordu. Nuri Küçükköylü ile bu konuda defalarca konuşmamız oldu. O dönem Konyaspor ismini aldı ama İdman Yurdu birleşmeye katılmadı. İçişleri Bakanı ile de görüşüp birleşme için baskı yaptılar. Sonrasında Ankara'da Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak ile toplantı yaptık. Orhan Şeref, Konya'daki Gençlerbirliği'nin adını değiştirmek istiyordu, zira Türkiye'de tek bir Gençlerbirliği kalmasını istiyordu. Vali, birleşme için toplantı düzenledi. Nur abi, bana yalvarırcasına Vali Aydos'un yardımcı olmasını istedi. 1968'de Konyaspor lige katıldı ama İdman Yurdu birleşmeyi yine reddetti. Çimentospor ve Selçukspor gibi küçük takımlar ile birleşme sağlandı ve Konyaspor'un ikinci lige katılması sağlandı. Bir gün Çorumspor ile İdman Yurdu arasında bir maç oynanırken gençler arasında tartışmalar yaşandı. İdman Yurdu taraftarları, Gençlerbirliği'nin taraftarlarının takımlarını desteklememesine öfkeliydi. Bu tür olaylar birleşmenin zorluğunu ortaya koyuyordu. Sonunda bir yürüyüş yapıldı ve halk birleşme için isteğini gösterdi. Bu gelişmeler sonucu birleşme sağlandı.” dedi

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Postnişin Fahri Özçakıl tarafından Nail Bülbül'e İhtiram Beratı, düzenleyici olan Mustafa Güden'e Teşekkür Beratı takdim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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