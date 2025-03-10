Shrek 5 ne zaman çıkıyor? Shrek 5 vizyon tarihi açıklandı mı, kim seslendiriyor? Türkiye’de Shrek 5 ne zaman vizyona girecek? Shrek 5 Full Hd Türkçe Dublaj İzle!

Shrek 5’in çıkış tarihi, sinema dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Universal Pictures ve DreamWorks Animation tarafından yapılan bu uzun zamandır beklenen devam filmi, 23 Aralık 2026’da izleyicilerle buluşacak. İlk fragmanıyla dikkatleri çeken yapım, aynı zamanda seslendirme kadrosuyla da sürprizler vaat ediyor.

Shrek 5'in çıkış tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Universal Pictures ve DreamWorks Animation'ın uzun süredir beklenen bu yeni filmi, ilk fragmanıyla daha fazla ilgi uyandırdı. Şimdi, izleyiciler Shrek 5'in vizyon tarihi hakkında bilgi arayışına geçti. Peki, Shrek 5 ne zaman sinemalarda olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar... Shrek 5 Ne Zaman Vizyona Girecek? DreamWorks Animasyon tarafından hazırlanan Shrek serisinin beşinci filmi, 23 Aralık 2026'da vizyona girecek. Filmin ilk resmi tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından, çıkış tarihi ve diğer ayrıntılar da netleşmiş oldu. Shrek 5 Seslendirme Kadrosuna Yeni İsim Orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz, Shrek 5'te yeniden bir araya gelecek. Ayrıca, ünlü oyuncu Zendaya da yeni filmde Shrek'in kızını seslendirecek. Kaynak: Haber Merkezi

#Shrek 5 ne zaman çıkıyor? #Shrek 5 Full Hd Türkçe Dublaj İzle!

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!