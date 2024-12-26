BOTAŞ malzeme alımı yapacak

MUHTELİF ÇAPLARDA HOTTAP FİTTİNGS VE İZOLE JOİNT
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
Muhtelif Çaplarda Hottap Fittings Ve İzole Joint mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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2024/1852190
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1-İdarenin
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a) Adı
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BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
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b) Adresi
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Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Köyü Mevkii 06790 ETİMESGUT/ANKARA
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c) Telefon ve faks numarası
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03122973717 - 03122971923
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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Muhtelif Çaplarda Hottap Fittings Ve İzole Joint
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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Yüksek basınçlı doğal gaz boru hatlarında kullanılmak üzere Muhtelif Çaplarda Hottap Fittings ve İzole Joint Alımı işlerinden oluşur.
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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BOTAŞ Orta Anadolu İşletme Müdürlüğü, Başak Mah. Sarayyolu Sok. No:1 Karatay / KONYA
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Tüm malzemeler işe başlama tarihinden 185 gün içinde teslim edilecektir. Alımı yapılan bütün malzemeler, idarenin onayı doğrultusunda uluslararası taşıma kurallarına uygun, yağmurdan ve dış etkilerden korunmasını sağlayacak şekilde paketlenmiş olarak teslim edilecektir. Malzemeler araç üzerinden İdare tarafından gösterilen yere Yüklenici tarafından indirilecek olup malzemeler yerde teslim alınacaktır. Malzeme sevkiyatı ve teslimat aşamasında lazım olabilecek vinç vb. ekipman Yüklenici sorumluluğundadır. Malzemelerin, İdare tarafından teslim alınmasına kadar geçen süreçten Yüklenici sorumlu olup meydana gelebilecek herhangi bir kusur, hasar veya arızayı en kısa sürede gidermekle yükümlüdür.
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d) İşe başlama tarihi
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Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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17.01.2025 - 11:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü Yapracık ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
İşbu ihalede istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir.
İstekliler iş bu ihale kapsamında, her bir kısım için ayrı olmak üzere, teklif edilecek ürün kadar Hottap Fittings / İzole Joint malzemeyi sözleşme süresince üretebileceğini gösteren kapasite raporunu sunabilir.
Kapasite raporunun sunulmasına ve değerlendirilmesine ilişkin önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:
İstekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunar.
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorundadır.
İstekli tarafından imalatçı adına düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir. İstekli, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir.
İstekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.
Yabancı istekliler tarafından sunulan kapasite raporunun ise ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.
İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlik kriteri sağlanabilir.
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
"Yüksek basınçlı doğal gaz boru hatlarında kullanılmak üzere alım konusu malzemelerin üretimini ve/veya satışını yapmış olmak” benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.