Cihanbeyli Belediyesi dükkan ve ofis satışı yapacak

1-Taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık artırma sureti ile yukarıdaki listede tarihleri belirtilen taşınmazlar Belediyemiz Encümeni huzurunda, Belediye toplantı salonunda Encümen (Komisyon) huzurunda yapılacaktır.

2 – Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

3 – İhaleye katılacaklar ;

a) İş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,

b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdanı fotokopisini,

Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi

örneği ve/veya Ticaret Odası kaydını ibraz etmek zorundadır.

c) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı

D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. Geçici teminatlar en son ihale saatine kadar yatırılabilecektir.

d) Şahıslar aralarında noterden olmak kaydıyla adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler, ortakların yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekmektedir.

4 – Geçici teminatı yatırıp, taşınmaz alamayanların teminatları Mali Hizmetler Müdürlüğünce iade edilir. Taşınmaz mal satın alanların geçici teminatları ise taşınmaz bedeline mahsup edilir.

5 – 2886 sayılı D.İ.Kanunun 31. Maddesi gereğince İhalenin onay süresi 15 iş gündür. İta Amiri tarafından ihale onaylanmazsa taşınmaz satışı iptal edilir. İhalenin İta Amirince onaylanmayarak iptal edilmesi halinde ilgililer hiçbir hak iddia edemezler.

(a) İta amirince onaylanan ihale kararları, 2886 sayılı D.İ.Kanunun 32. Maddesi gereğince onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(b) Taşınmazın satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Belediyemize ödenecektir. 1 aylık süre içerisinde bedeli ödenmeyen taşınmazların teminatları belediyemize irat kaydedilir.

(c) Taşınmazlar peşin bedelle ve vadeli satışlarda % 25'si peşin olmak üzere (ihale onay tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. ) geri kalan kısım en fazla tahakkuk tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kanuni faizi ile ödenir.Takitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapu devri yapılmaycaktır. Taksitli satışlarda kanuni faiz uygulanacaktır.Kanuni faiz peşinat yatırıldıktan sonra kalan kısım için işlemeye başlar.Peşin ödemelerde % 20 indirim uygulanacaktır.

(d) Satışı yapılan Taşınmazın Tapusu satış bedeli tamamen ödendikten sonra devredilecek olup, Tapu devir esnasındaki giderler taşınmazı alana aittir.

(e) Gölyazı Mahallesinde bulunan taşınmaz imar planında Ticari Alan olup, üzerinde Belediyemiz tarafından yapılmış olan yapı mevcut bulunmaktadır. muhammeden bedelle yapı bedeli ile beraber hesaplanmıştır.Üzerindeki yapı için detaylı bilgiler belediyemizden alınabilir.

6 – Taşınmaz ve diğer bedelleri ödemeyenlerin taşınmaz satışı iptal edilerek teminatları Belediyemize irat kaydedilir ve İhaleye katılanlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

7 – Komisyon ( Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez.

8 – İhaleye fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı yasanın 84. ve 85. sayılı maddeleri uygulanır.

09 – Bu şartnamede yazılı bulunmayan hususları Belediye Encümeni çözer.

10 – İhtilafların hal merci Cihanbeyli İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

11 – İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

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