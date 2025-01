Cihanbeyli Belediyesinden kiralık büfe ve kafeterya

T.C.

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI



1-Cihanbeyli Belediyesine ait Atçeken mahallesinde 114 ada 7 parselde bulunan CihanBeyler Konağında buluna Kafeterya,Mutfak,Tente Alan ve Bahçesi Ve Yeniceoba mahallesinde ağaçlandırma alanı içerisinde bulunan Höyük Kafeterya 3 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile aşağıda belirtilen saatlerde Cihanbeyli Belediyesi Encümen Salonunda ihale edilecektir.



KİRAYA VERİLECEK ALAN İHALE TARİHİ İHALE SAATİ Cihanbeyler Konağı Kafeterya,Mutfak ve Bahçesinin Kiraya Verilmesi İşi 04/02/2025 14:00 Yeniceoba Mahallesi Ağaçlandırma Alanı İçerisinde Bulunan Ahşap Büfe 04/02/2025 14:15

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER

a)- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK'nun 47. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Cihanbeyli Belediyesine göndermeleri şarttır.

b)- İhale Muhammen Bedeli



Sıra No Ada/Parsel Cinsi Muhammen Bedeli (AYLIK) KDV Hariç Geçici Teminat

114/7 Cihan Beyler Konağı Alt Katında Bulunan 25.000,00 TL 150.000,00 TL Kafeterya, mutfak ve Bahçesinin Kiraya verilmesi Ağaçlandırma Alanı İçerisinde Bulunan Höyük Kafe 7.500,00 TL 10.000,00 TL





Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge ihale saatine kadar Belediyeye sunulacaktır.

c)- İhale doküman bedeli ödendiğini gösterir makbuz veya belge.(Şartname Bedeli 400 TL) Her ihale için ayrı ayrı doküman bedeli yatırılacaktır.

ç)- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d)- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

e)- Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,

f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

ğ)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

h)-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ı)-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda sayılan esaslara göre temin edilecek belge,

i)-Ortak girişim olarak ihaleye katılması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j)-Sabıka kaydı

k)-2886 Sayılı Kanununun 34. Maddesi gereğince ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyenler ile eksik belge sunan istekliler ihale dışı bırakılır. Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatinden önce Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ulaşmış olması gerekmektedir.

l)- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

m)İhale şartnamesini okuyup kabul ettiğine dair imzalı dilekçe. (İhale şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.)

n)Cihanbeyler Konağı alanı içerisinde bulunan kafenin 6 aylık kira bedeli sözleşmeden önce peşin olarak alınacaktır.

2-İsteklilerin idarece istenilen belgeler ile geçici teminatlar, ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

3-İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- İhale Şartnamesinde yer alan hususlara uyulacaktır.

5- Cihanbeyli Belediyesine ait kiraya verilecek alanların listesi aşağıdaki gibidir.

İLAN OLUNUR.

Hacı BİNGÖL

Belediye Başkan Yrd.