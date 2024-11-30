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Ilgın Belediyesi gayrimenkul satışı yapacak

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T.C. 
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 		  
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI  
       

1-Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesi

yapılacaktır.  Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

  
2-İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 10.12.2024 Salı günü saat: 10.00'da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.   
3-İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 17.12.2024 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacaktır.  

4-İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00'de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya

posta yolu ile müracaatların  ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.

  
5-  Peşin satış veya Taksitli (%5 vade) satış olarak ödeme seçenekleri bulunmaktadır.  
6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.  
         
 İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
         
  a) Kanuni ikametgâh belgesi,  
  b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,  
  c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası  
  d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  
  e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,  
 

f)  Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3'ü) ödendiğine dair makbuz  veya

Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN'a yatırıldığına dair dekont,

  
  g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,  
  h) Şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,  
  l)  İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.  
         
  SATILACAK GAYRİMENKULLER      
S. No Gayrimenkulün Adresi/Mevkii Gayri Menkulün Adası/Parsel Gayri Menkulün Cinsi/Türü M2 Muhammen Bedel  Geçici Teminat Son Başvuru-Evrak Teslim Tarih/Saat  
1 Ağalar Mahallesi 9//5 ARSA 812,23 100.000,00 3.000,00 09.12.2024 17.00  
2 Ağalar Mahallesi 9//4 ARSA 831,34 100.000,00 3.000,00 09.12.2024 17.00  
3 Ağalar Mahallesi 6//2 ARSA 852,71 100.000,00 3.000,00 09.12.2024 17.00  
4 Ağalar Mahallesi 6//3 ARSA 776,57 95.000,00 2.850,00 09.12.2024 17.00  
5 Ağalar Mahallesi 6//4 ARSA 746,61 95.000,00 2.850,00 09.12.2024 17.00  
6 Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:52 195/18 ARSA 264,22 447.000,00 13.410,00 09.12.2024 17.00  
7 Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:52 195/19 ARSA 336,07 546.000,00 16.380,00 09.12.2024 17.00  
8 Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:54 195/17 İKİ KATLI KARKİS BİNA VE ARSASI 962,02 2.995.000,00 89.850,00 09.12.2024 17.00  
9 Barakmuslu Cad. No:44  170/8 AVLULU KERPİÇ KÖY ODASI 116.30 55.000,00 1.650,00 09.12.2024 17.00  
10 Barakmuslu Mah. 121745 Sokak 150/1 ARSA 64,00 15.000,00 450,00 09.12.2024 17.00  
11 Barakmuslu Mah. 121746 Sokak 154/6 ARSA 1.154,07 247.000,00 7.410,00 09.12.2024 17.00  
12 Barakmuslu Mah. 121746 Sokak 127/35 ARSA 1.456,97 315.000,00 9.450,00 09.12.2024 17.00  
13 Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii 167/2 ARSA 1.079,00 163.000,00 4.890,00 09.12.2024 17.00  
14 Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii 359/2 TARLA 1.197,00 180.000,00 5.400,00 09.12.2024 17.00  
15 Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii 534/2 TARLA 1.306,00 196.000,00 5.880,00 09.12.2024 17.00  
16 Belekler Mah. Kuruçay Mevkii   234/16 TARLA 3.375,04 175.000,00 5.250,00 09.12.2024 17.00  
17 Belekler Mah. Kuruçay Mevkii   234/17 TARLA 3.959,74 190.000,00 5.700,00 09.12.2024 17.00  
18 Boğazkent Mah. Kaldırım Mevkii  101/52 TARLA 2.324,96 151.000,00 4.530,00 09.12.2024 17.00  
19 Boğazkent Mah. Karakaya Mevkii  109/145 TARLA 10.925 250.000,00 7.500,00 09.12.2024 17.00  
20 Boğazkent Mah. Karakaya Mevkii  109/77 TARLA 17.000 390.000,00 11.700,00 09.12.2024 17.00  
21 Boğazkent Mah. Köyönü Mevkii  177/1 TARLA 7.200 510.000,00 15.300,00 09.12.2024 17.00  
22 Büyükoba Mah. Köyönü Mevkii 223/3 TARLA 4.111,23 258.000,00 7.740,00 09.12.2024 17.00  
23 Büyükoba Mah. Köyönü Mevkii 223/8 TARLA 6.247,33 355.000,00 10.650,00 09.12.2024 17.00  
24 Camiatik Mah. 119019 Sokak 953/1 ARSA 3.433,38 1.716.000,00 51.480,00 09.12.2024 17.00  
25 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/6 ARSA 1.999,84 998.000,00 29.940,00 09.12.2024 17.00  
26 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/5 ARSA 1.975,80 988.000,00 29.640,00 09.12.2024 17.00  
27 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/4 ARSA 2.017,46 1.008.000,00 30.240,00 09.12.2024 17.00  
28 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/5 ARSA 2.125,31 1.063.000,00 31.890,00 09.12.2024 17.00  
29 Camiatik Mah. 119019 Sokak 952/8 ARSA 2.364,05 1.182.000,00 35.460,00 09.12.2024 17.00  
30 Çatak Mah. Tophacı Mevkii  147/198 TARLA 18.567,11 600.000,00 18.000,00 09.12.2024 17.00  
31 Çatak Mah. Yardere Mevkii  153/5 TARLA 1.315,32 35.000,00 1.050,00 09.12.2024 17.00  
32 Çatak Mahallesi Köyİçi Mevkii 114/20 TARLA 3.065,23 116.000,00 3.480,00 09.12.2024 17.00  
33 Çatak Mahallesi Köyİçi Mevkii 120/15 BAHÇELİ İKİ KATLI KERPİÇ ODA VE DEPO 358,07 120.000,00 3.600,00 09.12.2024 17.00  
34 Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii 117/66 ARSA 479,23 151.000,00 4.530,00 09.12.2024 17.00  
35 Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii 117/67 ARSA 526,04 165.000,00 4.950,00 09.12.2024 17.00  
36 Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii 117/68 ARSA 811,17 250.000,00 7.500,00 09.12.2024 17.00  
37 Çavuşcu Mah. 120356-120355 Sk. Bağmz. Böl. 2-3-4-5-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18 261/1 İKİ KATLI KARKAS BİNA 491,36 3.002.000,00 90.060,00 09.12.2024 17.00  
38 Çavuşcu Mah. Küçükhüyük Mevkii  120384. Sokak 0/3762 MÜFREZ ARSA 761 451.000,00 13.530,00 09.12.2024 17.00  
39 Çavuşcu Mah. Küçükhüyük Mevkii  120384. Sokak 0/3761 MÜFREZ ARSA 745,00 440.000,00 13.200,00 09.12.2024 17.00  
40 Gökbudak Mah.  Ayazma Mevkii  138/60 TARLA 888,75 30.000,00 900,00 09.12.2024 17.00  
41 Gökbudak Mah. Akyolardı Mevkii  165/10 TARLA 11.854,31 375.000,00 11.250,00 09.12.2024 17.00  
42 Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii  157/54 TARLA 1.610,39 30.000,00 900,00 09.12.2024 17.00  
43 Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii  157/82 TARLA 1.375,74 27.000,00 810,00 09.12.2024 17.00  
44 Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii  157/90 TARLA 2.523,69 51.000,00 1.530,00 09.12.2024 17.00  
45 Harmanyazı Cad. Köyiçi Mevkii No:2 190/1 BAHÇE 163,65 100.000,00 3.000,00 09.12.2024 17.00  
46 Ilıca Mah. 115828. Sokak 4/E 976/1 ARSA 205,00 3.200.000,00 96.000,00 09.12.2024 17.00  
47 Ilıca Mahallesi Bayat Mevkii 261/22 TARLA 6.352 1.000.000,00 30.000,00 09.12.2024 17.00  
48 Kale Mah. Susuz Mevkii 134/47 TARLA 58.160,42 2.100.000,00 63.000,00 09.12.2024 17.00  
49 Mecidiye Mah. Çavuşoğlu Koyağı Mevkii  124/72 TARLA 38.500 1.500.000,00 45.000,00 09.12.2024 17.00  
50 Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii 130/139 TARLA 11.098 2.898.000,00 86.940,00 09.12.2024 17.00  
51 Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii 130/140 TARLA 8.388,34 1.680.000,00 50.400,00 09.12.2024 17.00  
52 Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii 130/141 TARLA 11.034,20 2.980.000,00 89.400,00 09.12.2024 17.00  
53 Zaferiye Mahallesi Yeniyer Mevkii 114/25 TARLA 9.713,41 1.450.000,00 43.500,00 09.12.2024 17.00  
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  • Basın No: ILN02127483