Ilgın Belediyesi gayrimenkul satışı yapacak

|T.C.
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
|GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
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1-Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesi
yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
|2-İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 10.12.2024 Salı günü saat: 10.00'da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
|3-İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 17.12.2024 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacaktır.
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4-İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00'de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya
posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
|5- Peşin satış veya Taksitli (%5 vade) satış olarak ödeme seçenekleri bulunmaktadır.
|6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
|İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
|a) Kanuni ikametgâh belgesi,
|b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
|c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
|d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
|e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
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f) Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3'ü) ödendiğine dair makbuz veya
Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN'a yatırıldığına dair dekont,
|g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
|h) Şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
|l) İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.
|SATILACAK GAYRİMENKULLER
|S. No
|Gayrimenkulün Adresi/Mevkii
|Gayri Menkulün Adası/Parsel
|Gayri Menkulün Cinsi/Türü
|M2
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|Son Başvuru-Evrak Teslim Tarih/Saat
|1
|Ağalar Mahallesi
|9//5
|ARSA
|812,23
|100.000,00
|3.000,00
|09.12.2024 17.00
|2
|Ağalar Mahallesi
|9//4
|ARSA
|831,34
|100.000,00
|3.000,00
|09.12.2024 17.00
|3
|Ağalar Mahallesi
|6//2
|ARSA
|852,71
|100.000,00
|3.000,00
|09.12.2024 17.00
|4
|Ağalar Mahallesi
|6//3
|ARSA
|776,57
|95.000,00
|2.850,00
|09.12.2024 17.00
|5
|Ağalar Mahallesi
|6//4
|ARSA
|746,61
|95.000,00
|2.850,00
|09.12.2024 17.00
|6
|Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:52
|195/18
|ARSA
|264,22
|447.000,00
|13.410,00
|09.12.2024 17.00
|7
|Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:52
|195/19
|ARSA
|336,07
|546.000,00
|16.380,00
|09.12.2024 17.00
|8
|Aşağıçiğil-hacıali Mah. Çiğil Cad. Mevkii No:54
|195/17
|İKİ KATLI KARKİS BİNA VE ARSASI
|962,02
|2.995.000,00
|89.850,00
|09.12.2024 17.00
|9
|Barakmuslu Cad. No:44
|170/8
|AVLULU KERPİÇ KÖY ODASI
|116.30
|55.000,00
|1.650,00
|09.12.2024 17.00
|10
|Barakmuslu Mah. 121745 Sokak
|150/1
|ARSA
|64,00
|15.000,00
|450,00
|09.12.2024 17.00
|11
|Barakmuslu Mah. 121746 Sokak
|154/6
|ARSA
|1.154,07
|247.000,00
|7.410,00
|09.12.2024 17.00
|12
|Barakmuslu Mah. 121746 Sokak
|127/35
|ARSA
|1.456,97
|315.000,00
|9.450,00
|09.12.2024 17.00
|13
|Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii
|167/2
|ARSA
|1.079,00
|163.000,00
|4.890,00
|09.12.2024 17.00
|14
|Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii
|359/2
|TARLA
|1.197,00
|180.000,00
|5.400,00
|09.12.2024 17.00
|15
|Behlülbey Mahallesi Çayağzı Mevkii
|534/2
|TARLA
|1.306,00
|196.000,00
|5.880,00
|09.12.2024 17.00
|16
|Belekler Mah. Kuruçay Mevkii
|234/16
|TARLA
|3.375,04
|175.000,00
|5.250,00
|09.12.2024 17.00
|17
|Belekler Mah. Kuruçay Mevkii
|234/17
|TARLA
|3.959,74
|190.000,00
|5.700,00
|09.12.2024 17.00
|18
|Boğazkent Mah. Kaldırım Mevkii
|101/52
|TARLA
|2.324,96
|151.000,00
|4.530,00
|09.12.2024 17.00
|19
|Boğazkent Mah. Karakaya Mevkii
|109/145
|TARLA
|10.925
|250.000,00
|7.500,00
|09.12.2024 17.00
|20
|Boğazkent Mah. Karakaya Mevkii
|109/77
|TARLA
|17.000
|390.000,00
|11.700,00
|09.12.2024 17.00
|21
|Boğazkent Mah. Köyönü Mevkii
|177/1
|TARLA
|7.200
|510.000,00
|15.300,00
|09.12.2024 17.00
|22
|Büyükoba Mah. Köyönü Mevkii
|223/3
|TARLA
|4.111,23
|258.000,00
|7.740,00
|09.12.2024 17.00
|23
|Büyükoba Mah. Köyönü Mevkii
|223/8
|TARLA
|6.247,33
|355.000,00
|10.650,00
|09.12.2024 17.00
|24
|Camiatik Mah. 119019 Sokak
|953/1
|ARSA
|3.433,38
|1.716.000,00
|51.480,00
|09.12.2024 17.00
|25
|Camiatik Mah. 119019 Sokak
|952/6
|ARSA
|1.999,84
|998.000,00
|29.940,00
|09.12.2024 17.00
|26
|Camiatik Mah. 119019 Sokak
|952/5
|ARSA
|1.975,80
|988.000,00
|29.640,00
|09.12.2024 17.00
|27
|Camiatik Mah. 119019 Sokak
|952/4
|ARSA
|2.017,46
|1.008.000,00
|30.240,00
|09.12.2024 17.00
|28
|Camiatik Mah. 119019 Sokak
|952/5
|ARSA
|2.125,31
|1.063.000,00
|31.890,00
|09.12.2024 17.00
|29
|Camiatik Mah. 119019 Sokak
|952/8
|ARSA
|2.364,05
|1.182.000,00
|35.460,00
|09.12.2024 17.00
|30
|Çatak Mah. Tophacı Mevkii
|147/198
|TARLA
|18.567,11
|600.000,00
|18.000,00
|09.12.2024 17.00
|31
|Çatak Mah. Yardere Mevkii
|153/5
|TARLA
|1.315,32
|35.000,00
|1.050,00
|09.12.2024 17.00
|32
|Çatak Mahallesi Köyİçi Mevkii
|114/20
|TARLA
|3.065,23
|116.000,00
|3.480,00
|09.12.2024 17.00
|33
|Çatak Mahallesi Köyİçi Mevkii
|120/15
|BAHÇELİ İKİ KATLI KERPİÇ ODA VE DEPO
|358,07
|120.000,00
|3.600,00
|09.12.2024 17.00
|34
|Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii
|117/66
|ARSA
|479,23
|151.000,00
|4.530,00
|09.12.2024 17.00
|35
|Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii
|117/67
|ARSA
|526,04
|165.000,00
|4.950,00
|09.12.2024 17.00
|36
|Çatak Mahallesi Tek Mezar Mevkii
|117/68
|ARSA
|811,17
|250.000,00
|7.500,00
|09.12.2024 17.00
|37
|Çavuşcu Mah. 120356-120355 Sk. Bağmz. Böl. 2-3-4-5-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18
|261/1
|İKİ KATLI KARKAS BİNA
|491,36
|3.002.000,00
|90.060,00
|09.12.2024 17.00
|38
|Çavuşcu Mah. Küçükhüyük Mevkii 120384. Sokak
|0/3762
|MÜFREZ ARSA
|761
|451.000,00
|13.530,00
|09.12.2024 17.00
|39
|Çavuşcu Mah. Küçükhüyük Mevkii 120384. Sokak
|0/3761
|MÜFREZ ARSA
|745,00
|440.000,00
|13.200,00
|09.12.2024 17.00
|40
|Gökbudak Mah. Ayazma Mevkii
|138/60
|TARLA
|888,75
|30.000,00
|900,00
|09.12.2024 17.00
|41
|Gökbudak Mah. Akyolardı Mevkii
|165/10
|TARLA
|11.854,31
|375.000,00
|11.250,00
|09.12.2024 17.00
|42
|Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii
|157/54
|TARLA
|1.610,39
|30.000,00
|900,00
|09.12.2024 17.00
|43
|Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii
|157/82
|TARLA
|1.375,74
|27.000,00
|810,00
|09.12.2024 17.00
|44
|Gökbudak Mah. Sorkunların Mevkii
|157/90
|TARLA
|2.523,69
|51.000,00
|1.530,00
|09.12.2024 17.00
|45
|Harmanyazı Cad. Köyiçi Mevkii No:2
|190/1
|BAHÇE
|163,65
|100.000,00
|3.000,00
|09.12.2024 17.00
|46
|Ilıca Mah. 115828. Sokak 4/E
|976/1
|ARSA
|205,00
|3.200.000,00
|96.000,00
|09.12.2024 17.00
|47
|Ilıca Mahallesi Bayat Mevkii
|261/22
|TARLA
|6.352
|1.000.000,00
|30.000,00
|09.12.2024 17.00
|48
|Kale Mah. Susuz Mevkii
|134/47
|TARLA
|58.160,42
|2.100.000,00
|63.000,00
|09.12.2024 17.00
|49
|Mecidiye Mah. Çavuşoğlu Koyağı Mevkii
|124/72
|TARLA
|38.500
|1.500.000,00
|45.000,00
|09.12.2024 17.00
|50
|Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii
|130/139
|TARLA
|11.098
|2.898.000,00
|86.940,00
|09.12.2024 17.00
|51
|Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii
|130/140
|TARLA
|8.388,34
|1.680.000,00
|50.400,00
|09.12.2024 17.00
|52
|Zaferiye Mahallesi Tuzyolu Mevkii
|130/141
|TARLA
|11.034,20
|2.980.000,00
|89.400,00
|09.12.2024 17.00
|53
|Zaferiye Mahallesi Yeniyer Mevkii
|114/25
|TARLA
|9.713,41
|1.450.000,00
|43.500,00
|09.12.2024 17.00