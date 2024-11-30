Ilgın Belediyesi gayrimenkul satışı yapacak

yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

1- Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesi