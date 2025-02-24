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Ilgın Belediyesi gayrimenkul satışı yapacak

Eklenme Tarihi:

 T.C.
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
 

1- Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2- İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 06.03.2025 Perşembe günü saat: 10.00'da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.                            
3- İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 13.03.2025 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00'de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
5- Peşin veya Taksitli (%5 vade) satış olarak ödeme seçenekleri bulunmaktadır.
6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
İSTEKLİLERDEN ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
f) Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3'ü) ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN'a yatırıldığına dair dekont,
g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h) Şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
i) İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.

SATILACAK GAYRİMENKULLER


Sıra No


Gayrimenkulün Adresi/Mevkii


Gayri Menkulün Ada/Parsel


M2


Gayri Menkulün Cinsi


Muhammen Bedel            (TL)


Geçici Teminat (TL)

1

Ağalar Mahallesi

26//1

875,87

Arsa

217.350,00

6.600,00

2

Ağalar Mahallesi

26//7

877,93

Arsa

219.450,00

6.600,00

3

Ağalar Mahallesi

26//8

878,28

Arsa

219.450,00

6.600,00

4

Ağalar Mahallesi

14//3

1.118,11

Arsa

220.500,00

6.700,00

5

Argıthanı Mahallesi

0/14282

56.420,31

Tarla

1.968.750,00

59.100,00

6

Argıthanı Mahallesi

0/14284

80.282,04

Tarla

2.803.500,00

84.200,00

7

Argıthanı Mahallesi

0/11682

15.640,00

Tarla

548.100,00

16.500,00

8

Belekler Mahallesi

215/7

1.570,93

Tarla

131.250,00

4.000,00

9

Belekler Mahallesi

218/180

6.352,37

Tarla

184.800,00

5.600,00

10

Çatak Mahallesi

138/10

2.343,28

Tarla

117.600,00

3.600,00

11

Çavuşcu Mahallesi

0/3971

708,01

Arsa

273.000,00

8.200,00

12

Çavuşcu Mahallesi

0/3644

764,00

Müfrez Arsa

305.550,00

9.200,00

13

Çiğil Mahallesi

383/2

1.447,53

Arsa

941.850,00

28.500,00

14

Çiğil Mahallesi

383/3

1.255,28

Arsa

816.900,00

24.600,00

15

Çiğil Mahallesi

195/31

429,26

Arsa

214.200,00

6.500,00

16

Çiğil Mahallesi

195/32

437,33

Arsa

218.400,00

6.600,00

17

Çiğil Mahallesi

195/33

443,19

Arsa

221.550,00

6.700,00

18

Çiğil Mahallesi

195/34

434,17

Arsa

217.350,00

6.600,00

19

Çobankaya Mahallesi

183/2

2.063,89

Arsa

415.800,00

12.500,00

20

Çömlekçi Mahallesi

172/1

364,38

Kerpiç Ev

182.962,50

5.500,00

21

Göstere Mahallesi

178/2

257,76

Arsa

102.900,00

3.100,00

22

Göstere Mahallesi

170/5

235,87

İki Katlı Kerpiç Ev

141.750,00

4.500,00

23

Göstere Mahallesi

191/15

43.874,14

Tarla

5.061.000,00

151.900,00

24

Kapaklı Mahallesi

145/231

117.308,15

Tarla

5.541.900,00

166.500,00

25

Mahmuthisar Mahallesi

0/3303

12.035,00

Tarla

481.950,00

14.500,00

26

Mahmuthisar Mahallesi

0/3380

41.736,00

Tarla

1.672.650,00

50.200,00

27

Olukpınar Mahallesi

114/11

833,99

Arsa

698.250,00

21.000,00

28

Olukpınar Mahallesi

114/13

809,14

Arsa

682.500,00

21.500,00

29

Olukpınar Mahallesi

114/15

834,67

Arsa

703.500,00

21.200,00

30

Olukpınar Mahallesi

114/17

884,73

Arsa

745.500,00

22.500,00

31

Olukpınar Mahallesi

114/19

975,89

Arsa

819.000,00

24.600,00

32

Olukpınar Mahallesi

114/20

1.021,06

Arsa

855.750,00

25.700,00

33

Olukpınar Mahallesi

114/24

1.054,76

Arsa

887.250,00

26.700,00

34

Olukpınar Mahallesi

114/25

1.050,02

Arsa

882.000,00

26.500,00

35

Olukpınar Mahallesi

114/26

1.046,07

Arsa

876.750,00

26.500,00

36

Olukpınar Mahallesi

114/27

1.042,10

Arsa

876.750,00

26.500,00

37

Olukpınar Mahallesi

114/29

978,88

Arsa

824.250,00

25.000,00

38

Olukpınar Mahallesi

114/31

897,39

Arsa

756.000,00

23.000,00

39

Olukpınar Mahallesi

114/33

827,48

Arsa

693.000,00

21.000,00

40

Sadık Mahallesi

173/1

26.010,06

Tarla

5.221.125,00

157.000,00

41

Sadık Mahallesi

150/18

10.415,63

Tarla

2.088.187,50

63.000,00

42

Sadık Mahallesi

174/7

584,90

Tarla

115.500,00

3.500,00

43

Yorazlar mahallesi

111/10

21.168,90

Tarla

2.122.050,00

64.000,00

44

Yorazlar mahallesi

161/3

21.122,09

Tarla

2.115.750,00

63.500,00

45

Yukarıçiğil Mahallesi

242/4

252,53

Arsa

210.000,00

6.300,00

46

Yukarıçiğil Mahallesi

242/5

383,14

Arsa

287.700,00

8.700,00

 
  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02174578

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