Karapınar Devlet Hastanesi kantini kiraya verilecek

T.C.

KONYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Karapınar Devlet Hastanesi

Konya Karapınar Devlet Hastanesi Kantin İşletme İşine Ait

Kiralama İşlemleri İhale İlanı

Konyaİli ,Karapınarİlçesi, Ulus Mahallesi133215. Sokak No:1/A adresinde bulunan Konya Karapınar Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif İhale Usulü ile yapılarak ,Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İhale konusu iş :KonyaKarapınar Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İşi

2-İşin süresi :36(Otuzaltı) ay

3-İhalenin Yapılacağı Yer:Konya İli,Karapınar Devlet Hastanesi, Eğitim Salonu Ulus Mahallesi 133215. Sokak No:1/A Karapınar/KONYA

4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 12 aylık tahmini kira bedeli 66.000,00 TL (AltmışaltıbinTürkLirası)

5-Geçici Teminat Bedeli % 15 :9.900,00TL (DokuzbindokuzyüzTürkLirası)Geçici Teminat Bedeli banka mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz ve geçici teminat mektubunun teyit yazısının ibrazı gereklidir.

6- İhalenin Yapılacağı Tarih-Saat: 27.11.2024 Çarşamba Günü günü saat 10:30

7- Kantin Alanı: 56 m²'lik kapalı alan ve 80 m² açık alan

8-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

8/1-İhaleye İştirak edecek isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge; (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(ikametgâh) veya adres bilgilerinin olduğu nüfus kayıt örneği, Tüzel kişiler için Ticaret sicil gazetesi)

8/2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8/3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8/4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8/5-Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya onaylı sureti ve tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirir belge veya onaylı sureti,

8/6-Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici süresiz banka teminat mektubu veya geçici banka teminat mektupları dışındaki teminatların Konya İli Karapınar Devlet Hastanesinin Halk Bankası Nalçacı Şubesindeki TR090001200952300006000078 IBAN noluhesaba gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve Devlet Hastanemizin adı belirtilerekyatırıldığını gösteren dekontlar;

8/7- İhale şartnamesi bedelinin yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu;

8/8- İhaleye iş ortaklığı(Ortak girişim) olarak teklif verilemez.

8/9- Alt yüklenici çalıştırılamaz.

8/10-İstekli kiralanacak alanı idarenin onayı ile ihaleden önce görebilir.

9-Belgelerin sunuluş şekli:

9/1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

9/2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

9/3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

10- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilindeKonya İliKarapınar Devlet Hastanesi Satın alma biriminde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale Dokümanı 500,00 (BeşyüzTürkLirası) TL Konya İli Karapınar Devlet Hastanesinin Halk Bankası Nalçacı Şubesindeki TR090001200952300006000078 IBAN nolu hesaba ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı,doküman satış bedeli olduğu ve Devlet Hastanemizin adı belirtilerek yatırılması halinde temin edilebilir.

11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

12- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

13-İhale öncesinde istekliye ve sonrasında veya sözleşme aşamasında her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.

14-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait kira şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İlanda hüküm bulunmayan hallerde kira şartnamesindeki hükümler geçerlidir.