Konya 13. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği

T.C.

KONYA

13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.12407099-2024/792-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İLAN

Cinsel Taciz suçundan sanık ERIC BENJAMIN RUKUNDO hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda sanığın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli karar ile Nzeyımana Sebahızı ve Esperance Nahoza oğlu, 1998 Ruanda doğumlu, sanık ERIC BENJAMIN RUKUNDO'nın Cinsel Taciz suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 14 gün içinde Mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla ya da verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF talebinde bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.