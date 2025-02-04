T.C.

KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/920 Esas

İLAN METNİ

Davacı MERYEM MIRZAI ile Davalı SATTAR IBRAHIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının ön inceleme duruşması 24/04/2025 günü saat 10:00'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacak olup;

Davacı tarafından mahkememize müracaat edilerek, tarafların boşanmaları, müşterek çocukların velayetinin davacıya verilmesi, yargılama giderlerinin davalıya tahmil edilmesine karar verilmesi talebiyle dava açılmış olup, davalının adresine çıkartılan davetiyelerin iade dönmesi nedeniyle ilanen tebliğe karar verildiği, iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından sonra davalının 2 hafta içinde cevap ve delil dilekçesini masrafları ile birlikte mahkememize bildirmesi, bildirmediği takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağı, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.