KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİNDEN

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/122 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/122 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38781 Ada, 40 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Bağlar Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 8.659,63 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 866.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 10:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38781 Ada, 100 Parsel, bağ nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Bağlar Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 8.613,97 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 861.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 10:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38782 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Kızlcaova Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 21.556,84 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 10:40
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38786 Ada, 96 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Karaağaç Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 10.502,49 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.270.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 10:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 10:50
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38786 Ada, 103 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Karaağaç Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 11.928,71 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 11:00
6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38786 Ada, 204 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Mezarlık Civarı mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 20.472,98 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında yol ve Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 11:10
7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38786 Ada, 208 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Mezarlık Civarı mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 2.695,85 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 11:20
8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38787 Ada, 21 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz.Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Çakıllar Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 9.880,31 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.482.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 11:30
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38796 Ada, 9 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz.Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Muratdede Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 6.475,77 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 780.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 11:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 11:40
10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38860 Ada, 40 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayhüyük Mahallesi Pınarbaşı Ve Taşbaşı Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 3.402,55 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.