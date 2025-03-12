Konya Yunak’ta satılık arsa

T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, KÜÇÜKHASAN Mahalle/Köy, 144 Ada, 14 Parsel, .

Yüzölçümü : 42.956,00 m2

Kıymeti : 1.503.460,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, KÜÇÜKHASAN Mahalle/Köy, 143 Ada, 14 Parsel,

Yüzölçümü : 50.500,00 m2

Kıymeti : 1.767.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.