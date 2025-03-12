Konya Yunak’ta satılık arsa

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/39 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, KÜÇÜKHASAN Mahalle/Köy, 144 Ada, 14 Parsel, .
Yüzölçümü : 42.956,00 m2
Kıymeti : 1.503.460,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:10
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, KÜÇÜKHASAN Mahalle/Köy, 143 Ada, 14 Parsel,
Yüzölçümü : 50.500,00 m2
Kıymeti : 1.767.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.