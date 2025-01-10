Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 10 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

Açıklanan listede nöbetçi eczanelerin adresleri ve telefon numaraları da yer alıyor.
İşte Konya 10 Ocak Cuma günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ÖZGÜL
|
FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)
|
236 38 08
|
Selçuklu
|
ESRA ÜNAL
|
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:3A-B ÇEKGİNLER SOKAK 1A SELÇUKLU
(46 NOLU ASM KARŞISI)
|
233 25 20
|
Meram- Selçuklu
|
MARTI
|
ŞEKER MAHALLESİ HOCACİHAN TEKKE CADDESİ NO:54G SELÇUKLU
(ŞEKER TEKKE CADDESİ ÜZERİ ŞOK MARKET YANI)
|
312 36 18
|
Meram
|
HAVZAN
|
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12B BABİL SOKAK 57A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
322 10 80
|
Karatay
|
NİMET
|
NAKİPOĞLU MAHALLESİ SULTANVELED CADDESİ NO:18C KARATAY
(ESKİ HAPİSHANE CD. AKYURT MARKET İLERİSİ)
|
350 76 33
|
Meram-Selçuklu
|
ÖMÜR
|
YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR CADDESİ NO:2A MERAM
(TEMAŞEHİR KONUTLARI VE 28 NOLU SAĞLIK OCAGI KARŞISI)
|
322 16 57
|
Meram- Karatay
|
YILDIRIM
|
AZİZİYE MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1E KARATAY
(ESKİGARAJ GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI- KARATAY BELEDİYESİ ARKASI)
|
351 50 80
|
Selçuklu
|
UMUT
|
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:13C SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
245 04 66
|
Selçuklu
|
MAYIS
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ ŞEHİT VELİ KARAKOÇ SOKAK NO:2A SELÇUKLU
(6. NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, KEVSER CAMİ YANI)
|
248 23 05
|
Selçuklu
|
MAKBULE GÜNEŞ
|
YAZIR MAHALLESİ ULUSAL SOKAK NO:97B SELÇUKLU
(AKINSOFT YANI)
|
246 46 96
|
Selçuklu
|
AKDEMİR
|
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ EBRU SOKAK NO:7H SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
|
261 00 60
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi