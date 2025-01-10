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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 10 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 10 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi
Konya’da nöbetçi eczane listesi güncellendi! 10 Ocak’ta açık olacak eczanelerin tam listesi haberimizde...

Açıklanan listede nöbetçi eczanelerin adresleri ve telefon numaraları da yer alıyor.

                İşte Konya 10 Ocak Cuma günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ÖZGÜL

FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU

(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)

236 38 08

Selçuklu

ESRA ÜNAL

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:3A-B ÇEKGİNLER SOKAK 1A SELÇUKLU

(46 NOLU ASM KARŞISI)

233 25 20

Meram- Selçuklu

MARTI

ŞEKER MAHALLESİ HOCACİHAN TEKKE CADDESİ NO:54G SELÇUKLU

(ŞEKER TEKKE CADDESİ ÜZERİ ŞOK MARKET YANI)

312 36 18

Meram

HAVZAN

HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12B BABİL SOKAK 57A MERAM

(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

322 10 80

Karatay

NİMET

NAKİPOĞLU MAHALLESİ SULTANVELED CADDESİ NO:18C KARATAY

(ESKİ HAPİSHANE CD. AKYURT MARKET İLERİSİ)

350 76 33

Meram-Selçuklu

ÖMÜR

YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR CADDESİ NO:2A MERAM

(TEMAŞEHİR KONUTLARI VE 28 NOLU SAĞLIK OCAGI KARŞISI)

322 16 57

Meram- Karatay

YILDIRIM

AZİZİYE MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1E KARATAY

(ESKİGARAJ GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI- KARATAY BELEDİYESİ ARKASI)

351 50 80

Selçuklu

UMUT

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:13C SELÇUKLU

(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

245 04 66

Selçuklu

MAYIS

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ ŞEHİT VELİ KARAKOÇ SOKAK NO:2A SELÇUKLU

(6. NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, KEVSER CAMİ YANI)

248 23 05

Selçuklu

MAKBULE GÜNEŞ           

YAZIR MAHALLESİ ULUSAL SOKAK NO:97B SELÇUKLU

(AKINSOFT YANI)

246 46 96

Selçuklu

AKDEMİR

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ EBRU SOKAK NO:7H SELÇUKLU

(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)

261 00 60

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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