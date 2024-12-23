AK Parti Kulu Gençlik Kollarında tek liste: Mustafa Tütüncü güven tazeledi
AK Parti Kulu İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede mevcut başkan Mustafa Tütüncü yeniden Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.
AK Parti Kulu İlçe Gençlik Kolları Olağan Kongresi, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.
Kongreye, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, AK Parti Kulu Kadın Kolları Başkanı Fatma Sürer, Kulu Ülkü Ocakları Başkanı Davut Çorap, siyasi parti başkanları, önceki dönem belediye ve ilçe başkanları, teşkilat yöneticileri ile partililer katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, parti yöneticileri birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde Mustafa Tütüncü yeniden AK Parti Kulu Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi.
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