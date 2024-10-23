Anadolu kardeşliği Konya’da buluştu

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.
"Birlik ve beraberliğe dikkat çekildi”
Ziyaret sonunda sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada; "Toplantımızın amacı Anadolu'nun birliğini güçlendirmek. İstanbul'un hegemonyasına asla boyun eğmeyecek, yerel kimliğimizi ve değerlerimizi korumak için sonuna kadar savaşacağız. Anadolu'nun gücünü ve direncini bir araya getirerek, bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Var olsun Anadolu” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Haber Merkezi