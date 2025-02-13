Arda Ünyay Kimdir? Arda Ünyay Kaç Yaşında, Nereli? Galatasaray’a Transfer Olan Arda Ünyay Hayatı Ve Biyografisi

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek amacıyla 18 yaşındaki genç stoper Arda Ünyay ile sözleşme imzaladı. Ankara doğumlu futbolcu, MKE Ankaragücü altyapısından yetiştikten sonra sarı-kırmızılı kulübe transfer oldu. Arda, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayarak geleceğini sarı-kırmızı renklere bağladı.

Galatasaray'a Transfer Olan Arda Ünyay Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı. 18 yaşındaki genç stoper, MKE Ankaragücü altyapısından yetiştikten sonra sarı-kırmızılı kulübe transfer oldu.

Arda Ünyay Kimdir?

18 Ocak 2007 doğumlu olan Arda Ünyay, Ankara doğumlu bir futbolcudur. Futbol kariyerine 2018 yılında MKE Ankaragücü altyapısında başlamış olan Arda, burada çeşitli yaş kategorilerinde forma giydikten sonra, 2 Eylül 2022 tarihinde profesyonel sözleşme imzalayarak A takımda yer almıştır. Bu sezon 4 maça çıkıp, 59 dakika sahada kalan genç oyuncu, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Galatasaray ile Anlaşma Detayları

Galatasaray, Arda Ünyay'ı 2028 yılına kadar kulübünde tutmayı planlıyor. MKE Ankaragücü kulübü, genç futbolcunun transferi için 500.000 Euro bonservis bedeli ve satıştan sonraki kârın %10'u oranında pay alacak. Ankaragücü tarafından yapılan açıklamaya göre, Arda'nın transferi, kulüp açısından önemli bir anlaşma olarak kaydedildi.

Piyasa Değeri ve Geleceği

Arda Ünyay'ın güncel piyasa değeri 275 bin Euro olarak belirlenmişken, Galatasaray'ın genç oyuncuyu uzun vadeli planlarına dahil etmesi, Türk futbolunun geleceği açısından önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi