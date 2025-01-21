Atalanta - Sturm Graz maçı ne zaman ve saat kaçta? Atalanta - Sturm Graz maçı hangi kanalda verilecek? Atalanta - Sturm Graz CANLI İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Atalanta, kendi sahasında Sturm Graz’ı ağırlayacak. Futbol tutkunları, bu kritik karşılaşmanın yayın saati, hangi kanalda canlı izlenebileceği ve takımların muhtemel 11’leri hakkında detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Atalanta - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Atalanta, Sturm Graz ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin yayın detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Atalanta - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?
ATALANTA - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?
Atalanta ile Sturm Graz arasındaki karşılaşma, 21 Ocak Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği bu önemli maç, yine TRT Spor üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
ATALANTA - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Atalanta ile Sturm Graz arasındaki mücadele, 21 Ocak Salı günü saat 20.45'te oynanacak.
ATALANTA - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
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