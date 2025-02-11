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Başkan Korkmaz İstanbul Riva’da! Özel toplantıda nasıl bir sonuç çıkacak?

Başkan Korkmaz İstanbul Riva’da! Özel toplantıda nasıl bir sonuç çıkacak?
Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile özel olarak görüşmek için İstanbul Riva’ya gidecek.

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Anadolu Kartalı, burada bariz hakem hatalarına maruz kalmış ve yeşil-beyazlı takımın puan ya da puanları gasp edilmişti.

Bu maçın ardından Hacıosmanoğlu ile yaklaşık 1 saat kadar telefonda görüşen başkan Korkmaz, yaşananların kritiğini yapmak üzere İstanbul'a gidecek.

12 Şubat Çarşamba günü yapılacak özel toplantıda nasıl bir sonuç çıkacağı ise merakla bekleniyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Tümosan Konyaspor #Konyaspor #Spor #Futbol

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