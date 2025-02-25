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Başkan Korkmaz: Taraftar Konyaspor’a küsmez

Selman Kaya
Muhabir
Başkan Korkmaz: Taraftar Konyaspor’a küsmez

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligin kalan bölümlerinde taraftara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkan Korkmaz, "Taraftar Konyaspor'a küsmez. Kızar. Kızgınlığı geçer. Biz kulüp olarak taraftarımızla hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyiz. Böyle bir durumumuz olmadı. Arada bazen yanlış anlaşılmalar oluşabiliyor. İşte taraftara otobüs verilmiyor gibi. Böyle bir durum asla olmamıştır. Hiçbir zaman taraftarımızın isteği o noktada karşılıksız kalmamıştır. Çok net şunu söyleyeyim; inanın kulübün otobüs verecek maddi imkanı olmasa bu kulübün yöneticileri o parayı kendi ceplerinden çıkartır ve taraftarına sahip çıkar. Asla böyle bir süreç olmaz. Bu taraflara nasıl gidiyor onu da bilmiyorum. Oralarda sorunlar olabilir. Ben her zaman söylüyorum, isteyen herkes kulüple alakalı gelir sorar. Ben dönem-dönem sosyal medya hesaplarını bile davet edip onların oradaki kafasına takılan soruları da sorsunlar istiyorum. Ama hadi gelin dedik orada da çok az sayıda kişi katıldı. İstiyoruz ki gelsinler kulüp ve alakalı her türlü detayı birlikte çözelim merak edilen konuları anlatalım. Şunu Konyaspor'da yönetim kurulu üyesinin bildiği ne varsa ya da bunu hep beraber biliyor zaten her şeyi şeffaf bir şekilde aktarıyorsun” dedi.

(Selman Kaya)

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