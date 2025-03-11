Bayer Leverkusen-Bayern Münih rövanş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman?
Bayer Leverkusen-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Bayern Münih rövanş maçı öncesinde önemli bir avantajı cebine koydu. Peki Bayer Leverkusen-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için geri sayım sürüyor. Bayer Leverkusen, Bay Arena'da Bayern Münih'i ağırlayacak. İlk maçı 3-0'lık skorla kazanan Bayern Münih, rövanşa büyük bir avantajla çıkacak.
Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.
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