Beşiktaş’ın eski futbolcularına dopingten men cezası! Oyunculardan ortak açıklama

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a yapılan rutin testlerde iki futbolcunun da kanında Doping çıktı.
Bunun üzerine 2 oyuncuya 4 yıl süreyle futboldan men cezası geldi. Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'tan konu için ortak açıklama geldi.
İki oyuncunun açıklamasında; "Bu durumun spor kariyerimize ve itibarımıza gölge düşürecek bir mesele olduğunun bilincindeyiz. Ancak, tüm kalbimizle belirtmek isteriz ki, bu sonuç bizim bilgimiz ve kontrolümüz dışında gelişmiş bir olayın sonucudur." ifadeleri yer aldı.
İşte açıklamanın tamamı;
Kaynak: Haber Merkezi