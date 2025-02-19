Borussia Dortmund - Sporting | Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan devam ediyor! Alman devi Borussia Dortmund, ikinci maçta Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u Signal Iduna Park’ta konuk edecek. İlk maçta deplasmanda 3-0’lık net bir galibiyet elde eden Dortmund, tur kapısını aralamış durumda. Bu kritik mücadelede, milli futbolcumuz Salih Özcan da forma şansı bulabilir. Futbolseverler, Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçının detaylarını merak ediyor. İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off karşılaşmalarında bu akşam Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı şifresiz olarak ekrana gelecek. Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek. İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşmanın yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
BORUSSİA DORTMUND - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?
Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı 19 Şubat Çarşamba TSİ 20:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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