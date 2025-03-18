Bursaspor’un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan oldu

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bursaspor, dün teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Bugün ise teknik direktörlük görevi için Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı.
43 yaşındaki teknik adam son olarak Kastamonuspor'u çalıştırırken, yeşil-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA