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Fenerbahçe, Avrupa’da Büyük Avantaj Elde Etti: 3-0

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Fenerbahçe, Avrupa’da Büyük Avantaj Elde Etti: 3-0

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı. İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibini farklı bir skorla geçti.

İlk Yarıda Gol Şov
Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadić'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, 42. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda rakibine fazla şans tanımayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci Yarıda Skoru Perçinledi
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, 57. dakikada Yusuf En-Nesyri'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. Bu golle birlikte tribünler büyük bir coşku yaşarken, temsilcimiz maçın son dakikalarına kadar oyun üstünlüğünü korudu.

Rövanş Öncesi Büyük Avantaj
Bu galibiyetle Fenerbahçe, 20Şubat'ta Belçika'da oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Teknik direktör Morinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, deplasmanda da iyi bir sonuç alarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Soğuk havaya rağmen tıklım tıklım dolan Ülker Stadyumu'nda alınan bu galibiyet, Fenerbahçe taraftarlarını büyük bir coşkuya sürükledi. Futbol otoriteleri karşılaşmayı Fenerbahçe'nin sezon başından buyana oynadığı en iyi maçlardan biri olarak değerlendiriyor. Şimdi gözler, deplasmanda oynanacak kritik rövanş maçına çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #fenerbahçe

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