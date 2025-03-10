Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, hangi gün? Rangers Fenerbahçe rövanş maçında tur için karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile 13 Mart’ta karşılaşacak. İlk maçı 3-1 Rangers kazanmıştı. Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın yayınlanacağı kanal belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoçya'da çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. ilk maçı 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, Rangers'ı üç farklı skorla yenmek zorunda.

FENERBAHÇE RANGERS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenilmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 13 Mart Perşemb günü İskoçya'da yapılacak. Ibrox Stadyumundaki maç Türkiye Saati ile 23.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginde çeyrek finale kalmak için İskoçya'da zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. 13 Mart'ta oynanacak kritik maçı TRT 1'den yayınlanacak.

MOURİNHO: "HENÜZ TUR BİTMEDİ"

Yaptıkları hatalara vurgu yapan Jose Mourinho, "Hak edilmiş bir mağlubiyet. Bugün onlar daha iyilerdi. Hata yapmadılar. Biz sahanın her yerinde hata yaptık. Ön bölgede çok basit pozisyonlar harcadık. Kalecinin de yapmış olduğu birkaç tane harika kurtarış vardı. Orta sahada çok fazla hata yaptık. Savunma hattında bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Bana tur bitti mi diye sorarsanız, hayır bence bitmedi. 3-1 gerideyiz ve 90 dakika daha var. O yüzden bana göre henüz tur bitmedi.” dedi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 148. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 147 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 46 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 206 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.

Kaynak: Haber Merkezi