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FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İskoçya’nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Sarı Lacivertliler, evinde İskoç ekibiyle karşılaşacak ve grup aşamasındaki kaderini belirleyecek. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi’nde FB - Rangers maçı canlı izle!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İstanbul'da oynanacak olan bu kritik maç, Fenerbahçe için büyük bir öneme sahip.

Sarı lacivertliler rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmek istiyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Rangers Avrupa Ligi maçına dair bilgiler...

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

MUHTEMEL 11 | Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Mert Müldür, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

FENERBAHÇE-RANGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Karşılaşmada 6 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe - Rangers maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FB - RANGERS MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe - Rangers maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, aşağıdaki linkten karşılaşmanın yayınını takip edebilirler:

TRT 1 CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

(Berna Ata)

 

Kaynak: Haber Merkezi

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  • #Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman?

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