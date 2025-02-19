Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hangi hakem yönetecek? TFF Başkanı Açıkladı! Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi yabancı mı olacak, kim olacak? GS - FB derbiyi hangi hakem yönetecek?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu dev mücadelede hakemin kim olacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Son günlerde Fenerbahçe cephesinden VAR sisteminin yanı sıra maçın hakeminin de yabancı olması yönünde bir talep gelmişti. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuya dair net açıklamalarda bulundu.

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Yabancı Hakem mi Yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Basın toplantısında konuşan Hacıosmanoğlu, derbiyi yabancı bir hakemin yöneteceğini resmen duyurdu.

TFF'nin bu kararı almasında, Süper Lig'deki son dönem hakem hataları ve kulüplerin talepleri etkili oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğinin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, federasyonun böyle bir adım atması dikkat çekti.

Derbi İçin Geri Sayım Başladı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev maç, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeç olacak. İki takım da bu mücadeleye büyük önem verirken, hakem tartışmaları şimdiden futbol gündeminin en sıcak konularından biri haline geldi.

TFF'nin belirleyeceği yabancı hakemin kim olacağı ve hangi ülke federasyonundan geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Futbolseverler, adil ve hatasız bir yönetim beklerken, derbiye sayılı günler kala gelişmeler yakından takip ediliyor.

Galatasaray- Fenerbahçe Maçı Hakemi Kim Olacak?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

"İstiyoruz ki iki takım arasındaki gerginlik yerine futbolun kalitesi konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık."