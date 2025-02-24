Galatasaray Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alen Borosak kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında, bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu. Derbinin VAR hakemi Alen Borosak kimdir?
GS – FB maç kadrosu her iki takımın taraftarlarını heyecanlandırmış durumda.
Galatasaray-Fenerbahçemaçının var hakemi kim?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, derbinin VAR hakemi Sloven Alen Borosak olacak. Onur Özütoprak ise karşılaşmada AVAR olarak görev alacak.
Alen Borosak kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?
Alen Borosak, Slovenyalı bir futbol hakemidir. 6 Kasım 1987 tarihinde Maribor, Slovenya'da doğmuştur ve şu anda 37 yaşındadır. Hakemlik kariyeri boyunca çeşitli maçlarda görev almış ve uluslararası düzeyde de tanınmıştır. Özellikle 2024-2025 sezonunda dikkat çeken bir isim olarak, Slovenya futbol camiasında tecrübeli bir hakem olarak bilinir ve kariyeri boyunca gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir. Doğum yeri olan Maribor, Slovenya'nın futbol kültürü açısından önemli şehirlerinden biridir ve Borosak da bu bölgeden çıkan yetkin hakemlerden biridir.
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