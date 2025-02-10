Galatasaray’ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Polonyalı futbolcu Przemysław Frankowski, son zamanlarda Galatasaray’ın transfer listesinde yer almasıyla daha fazla ilgi görmeye başladı. Peki, Przemysław Frankowski kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kariyerinde hangi kulüplerde mücadele etti? İşte detaylar...

12 Nisan 1995'te Polonya'nın Gdańsk şehrinde doğan Frankowski, futbol hayatına Lechia Gdańsk altyapısında başladı. Hızı, çevikliği ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken genç futbolcu, kısa sürede profesyonel futbola adım attı ve Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösterme fırsatı buldu.

Kariyer yolculuğu

Frankowski, 2012 yılında profesyonel futbol hayatına Lechia Gdańsk'ta başlamasının ardından 2014 yılında Polonya'nın Jagiellonia Białystok kulübüne transfer oldu. Burada beş yıl boyunca sergilediği etkili performansla adını duyurdu.

2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olarak MLS takımlarından Chicago Fire'a katıldı. Üç sezon burada top koşturduktan sonra, 2021 yılında Fransa Ligue 1 takımlarından Lens'e transfer olarak Avrupa'ya dönüş yaptı. Lens'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Frankowski, hâlâ burada mücadele etmektedir.

Milli takım kariyeri

Przemysław Frankowski, Polonya Milli Takımı için de mücadele etmektedir. 2018 yılında A Milli Takım'a çağrılan oyuncu, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya'nın formasını giymiştir. Genç yaşına rağmen uluslararası arenada deneyim kazanan Frankowski, Polonya'nın önemli oyuncularından biri olma yolunda ilerlemektedir.

Przemysław Frankowski'nin oynadığı takımlar

Lechia Gdańsk (2012-2014)

Jagiellonia Białystok (2014-2019)

Chicago Fire (2019-2021)

RC Lens (2021-günümüz)

Galatasaray İlgisi

Galatasaray'ın ilgisini çeken Polonyalı futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelmişti.

Hızı ve kanatlardaki etkili oyunuyla dikkat çeken Frankowski, Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir isim olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi