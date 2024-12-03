Geleneksel Türk okçuluğu şampiyonasına “Meram Mührü’’

Geleneksel Türk Okçuluğu’nda başarıdan başarıya koşan Meramlı okçular, Konya Şampiyonasına da damga vurdular. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Konya İl Birinciliği Müsabakalarında Meramlı Belediyesporlu okçular, aldıkları 7 derece ile ilçeye gurur yaşattı.

Geleneksel Türk Okçuluğu'nda aldıkları başarılarla adından sıkça söz ettiren Meramlı okçular, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Konya Şampiyonasına da damga vurdular. Meram Belediyesporlu okçular, 4 ayrı kategoride aldıkları 7 madalya ile ayakta alkışlandı.

Şampiyonada derece alan sporcuların isimleri ve kategorileri şöyle;

Minik Kızlar (10-11 yaş) Nazlı Hilal Kavak birinci, Fatma Erva Kadaifçi üçüncü,

Minik Kızlar (12-13 yaş) Elif Temel birinci, Zeynep Ebrar Yıldırım ikinci,

Yıldız Kızlar (14-15 yaş) Ebrar Çetintaş ikinci,

Yıldız Erkekler (14-15 yaş) Oiatillo Khodzha Akhunov birinci, Salih Ekmekçibaşı üçüncü oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; "SPORCULARIMIZ GELECEK İÇİN UMUT VERİYOR”

Çoğu spor dalında olduğu gibi geleneksel Türk okçuluğunda da Meram'ın adından hep övgüyle söz edildiğine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şampiyonada alınan başarılı sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Sporcularımızın aldığı her başarı bizler için gurur kaynağı. Ama çocuk ve genç sporcularımızın aldıkları başarıyı çok daha fazla önemsiyoruz. Çünkü onların aldığı her başarı gelecek adına bizi ve Meram'ı daha fazla umutlandırıyor. Allah onların emeklerini çok daha büyük başarılarla süslesin. En uzun yolculuklar bile bir adımla başlar; Bugün il şampiyonasında alınan başarılar onların özgüvenini ve motivasyonunu artıracak. Ve bunlar yarın Türkiye, Balkan, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlukları olarak döneceğine inanıyor, gençlerimize geleceğin şampiyonları gibi destek veriyoruz. Bu desteği boşa çıkarmayan tüm genç sporcularımı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi