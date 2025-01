Karatay kış spor okulları 2. Dönem kayıtları başlıyor

Karatay Belediyesi’nin, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı kazandırmak amacıyla düzenlediği Kış Spor Okulları’nda 2. dönem heyecanı başlıyor. Kış Spor Okulunda kayıt ve eğitim takvimi açıklandı. Buna göre başvurular 13 Ocak Pazartesi ve 19 Ocak Pazar tarihleri arasında yapılabilecek. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Kış Spor Okulları’nın 2. dönemine katılmak isteyen tüm gençleri davet etti.

Karatay Belediyesi'nin, Konya'nın ve ülkenin spor altyapısına daha fazla katkı yapmak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği Karatay Kış Spor Okulları'nda ikinci dönem kayıtları başlıyor.

BAŞVURULAR KARATAY BELEDİYESİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Kış Spor Okullarında başvurular; 13 Ocak Pazartesi Günü başlayacak ve 19 Ocak Pazar Günü'nde son bulacak. Kayıtlar; sporokullari.karatay.bel.tr, adresinden yapılacak. İlk dersler ise 8 Şubat Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazar günü 2025 tarihine kadar sürecek. Kış Spor Okulları eğitimleri Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

9 FARKLI SPOR BRANŞI OLACAK

Karatay Kış Spor Okulları'ndan; voleybol, cimnastik, taekwondo, masa tenisi, satranç, yüzme, futbol, basketbol, tenis kortu spor dallarında 2009-2019 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler faydalanabilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslar, çocuklara hem spor yapma hem de eğlenme fırsatı sunacak.

EVLATLARIMIZIN SAĞLIKLI BİR GELECEĞE ADIM ATMASINI İSTİYORUZ

Bir toplumun en güçlü temelinin, sağlıklı nesiller olduğuna dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Kış Spor Okulları'nın 2. dönemine katılmak isteyen tüm gençleri davet etti.

Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak, gençlerimizin sadece eğitim hayatlarında değil, sosyal ve fiziksel gelişimlerinde de her zaman yanlarındayız. Karatay'da her bir çocuğumuzun sporla büyüyüp, sağlıklı bir geleceğe adım atmasını istiyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Kış Spor Okullarımızda ikinci dönem başvuruları başlıyor. Bu dönemde 9 farklı branşta 9 farklı tesiste eğitim sunacağız. Gençlerimiz burada, farklı spor dallarında kendilerini de keşfetme fırsatı bulacaklar. Yine sporun birleştirici gücünden yararlanarak, yeni arkadaşlıklar kuracak ve takım ruhunu geliştirecekler. Karatay'da her bir çocuğumuzun sporla büyüyüp, sağlıklı bir geleceğe adım atmasını istiyoruz. Bunun için de evlatlarımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.