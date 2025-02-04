Kocaelispor - Sivasspor maçı canlı izle! Kocaelispor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Kocaelispor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında bugün karşı karşıya geliyor. 16 yıl sonra ilk kez bir resmi mücadelede birbirine rakip olacak iki takım, sporseverlerin ilgisini çekiyor. Peki, Kocaelispor - Sivasspor karşılaşması hangi tarihte oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası’ndaki bu heyecan dolu maçın tüm detayları!

Bugün Kocaelispor ile Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 16 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta birbirlerine rakip olacak olan bu iki takım, Kocaeli Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. İşte bu önemli maçın saati ve yayın bilgileri! Kocaelispor - Sivasspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ikinci haftasında 4 Şubat Salı günü Kocaelispor, Sivasspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek bu karşılaşma saat 13.00'te başlayacak ve A Spor kanalından canlı yayınlanacak. 16 yıl aradan sonra karşılaşacak olan bu iki takımın mücadelesi büyük ilgiyle bekleniyor. İki takım 19. kez yüz yüze geliyor Kocaelispor ve Sivasspor, daha önce 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 7'sini Kocaelispor kazanırken, 7 tanesini Sivasspor kazandı ve 4 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Bugün oynanacak maçla birlikte iki takım 19. kez birbirine rakip olacak. Kocaelispor - Sivasspor maçı TIKLA CANLI İZLE! (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#Kocaelispor - Sivasspor maçı

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