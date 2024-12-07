Konya Milletvekili Hakan Özer’den ’VAR’ tepkisi: “Türkiye’deki ’VAR’ kararları bilgisayar oyununa dönüşmüştür’’

Süper Lig’in 15.haftasında Konyaspor, son dakikalara doğru Antalyaspor’un ’VAR’dan penaltı kazanmasıyla 1-1 berabere kaldı. Mücadelede verilen penaltı tartışma konusu olurken, AK Parti Konya Milletvekili Hakan Özer’de pozisyona ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 üstünlükle kapatan Konyaspor, mücadelenin 85.dakikasında 85. dakikada Antalyaspor'un köşe vuruşunda Ndao'nun, ceza sahasında topsuz alanda müdahalesiyle Veysel yerde kaldı.

Bu pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler, 'VAR' incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı sonrası Antalyaspor fırsatı gole çevirerek mücadelenin 1-1 bitmesini sağladı.

Bununla birlikte penaltı kararına ve 'VAR' hakemine tepkiler gelirken, bu tepkilerden birisini de AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüze olumlu destek vermeye devam etmeliyiz"

"Konyaspor'umuzu oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. Son maçlarda, son dakikalarda yediğimiz ve yoruma açık şekilde hep aleyhimize gerçekleşen VAR müdahalelerine rağmen, bu oyunumuzu geliştirmeye devam edersek çabamız mutlaka skora da yansıyacaktır. Faydası olmayan negatif eleştiriler yerine, herkesin zorlukları gidermek için büyük çaba gösterdiği bu günlerde, kulübümüze olumlu destek vermeye devam etmeliyiz."

"Türkiye'deki var kararları bilgisayar oyununa dönüşmüştür"

"Sadece bu maç değil, sezon başından bu yana Türkiye'deki VAR kararları, artık maç skorlarının sahada değil, ekranlarda belirlendiği bir bilgisayar oyununa dönüşmüştür. Sezon başından bu yana verilen VAR kararlarının stada, skora, takıma, hakeme göre bu kadar değişken olması ligi tartışılır hale getirmektedir. Bu standartsızlık, Konyaspor lehine verilmeyen ve aleyhine verilen kararlarla zirve yapmış ve artık tahammül sınırlarını aşmıştır."

"Daha yüksek sesle takipçisi olacağımızın bilinmesini ifade ediyorum"

"Tüm yetkilileri, kamuoyunun sabrını zorlayan bu duruma karşı önlem almaya davet ediyorum. Türk futbolu, ekranlardan defalarca izlenip benzer pozisyonlara bu kadar değişken karar verenlere mahkum değildir. Bundan sonraki maçlarda, Konya olarak bu standartsız kararların daha yüksek sesle takipçisi olacağımızın bilinmesini özellikle buradan ifade ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi