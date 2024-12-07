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Konyaspor-Antalyaspor maçında çıkan arbede sonrası Başkan Korkmaz’dan açıklama!

Selman Kaya
Muhabir

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Konyaspor-Antalyaspor maçında çıkan arbede sonrası Başkan Korkmaz’dan açıklama!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Antalyasporlu futbolcular, taraftarlarına gittiği anlarda Konyaspor taraftarı sahaya girmek istedi. Polis ekipleri de bu taraftarlara müdahale etti. Müdahale esnasında bazı taraftarlar tribündeki koltukları atarken, polis ekipleri de taraftarları stadyumdan çıkardı.

Başkan Korkmaz'dan açıklama

Mücadele sonrası basına konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Oynanan oyundan gayet mutluyuz ama yine son dakikalarda yediğimiz gol bizi biraz üzdü. Maçtan sonra canımızı sıkan konular var. Maç sonunda hiç bir menfaati olmayan Konyaspor'u destekleyen taraftar grubuna Konya Emniyeti'nin yaptığı uygulama üzücü ve can sıkıcı. Yıl 2024, 30 yıl önce televizyonda gördüğümüz görüntüleri şimdi kendi sahamızda yaşıyoruz. Deplasmanlarda karşılaşmayacağımız muameleyi kendi evimizde kendi taraftarlarımızla yaşıyoruz. Orada çocuklar ve gençler var bunların bir menfaati yok sadece arma sevdalıları. Bu çocukların 30 yıl önceki görüntülerdeki gibi coplarla dayak yemesini doğru bulmuyorum. Hepimizin çocuğu orada olabilir. Asla doğru bulmuyorum. Bununla alakalı ne gerekiyorsa yapılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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