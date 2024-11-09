Konyaspor’da Göztepe maçı öncesi iki önemli isim: Ndao ve Pedrinho formda

Konyaspor’da Alassane Ndao ve Pedrinho, Göztepe karşısında büyük bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Konyaspor’un Süper Lig’deki son 4 golünü atan Ndao, yeşil-beyazlıların hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olarak dikkat çekerken, Pedrinho ise deplasmanlardaki müthiş formuyla rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Süper Lig'de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Konyaspor, Göztepe deplasmanında önemli bir sınav verecek. Yeşil-beyazlılarda, son dönemin en formda isimlerinden Alassane Ndao ve Pedrinho, bu zorlu mücadelede takımın en büyük kozları olacak.
Gözler Ndao'da
Konyaspor'un başarılı futbolcularından Alassane Ndao; Göztepe maçında yeşil-beyazlıların en etkili isimlerinden birisi olacak. Anadolu Kartalı'nın Süper Lig'deki son 4 golünü atan Senegalli futbolcu; rotasını Göztepe maçına çevirdi. Ndao'nun bu maçta nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.
Deplasman kralı Pedrinho
Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedrinho; Süper Lig'in en etkili isimlerinden birisi oldu. Bu sezon deplasmanlarında 3 gol 2 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncu; 3 gol 3 asist yapan Fenerbahçeli Dusan Tadic'in ardından 2. sırada kendisine yer buldu. Pedrinho; Anadolu Kartalı'nın İzmir deplasmanındaki en tehlikeli silahlarından birisi olacak. (Selman Kaya)
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