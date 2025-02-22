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Konyaspor’dan açıklama: “Puan gaspı tescillendi“

Konyaspor’dan açıklama: “Puan gaspı tescillendi“
Gündem değerlendirmek için açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından Konyaspor’dan yanıt gecikmedi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Konyaspor’umuzun puanının gasp edildiği tescillenmiştir.“ ifadelerine yer verildi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor-Konyaspor maçında yaşanan ofsayt kararı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu maçtaki pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı; 

"Konyaspor-Kayserispor maçında VAR hakemi yabancı. 'Pozisyonu defans oyuncusundan çizme, atak oyuncusundan çiz diyor. Zaten görüntülerde de ofsayt yok. İki kez söylüyor ama çizgiyi defans oyuncusundan çiziyor ve gol iptal oluyor. Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, oranın hakimi olan hakemi dinlemiyorsun! Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir işte!"

YEŞİL-BEYAZLI KULÜPTEN AÇIKLAMA

Konyaspor resmi sosyal medya hesaplarından Basın Sözcüsü Nuri Kaymak'ın konuya ilişkin şu ifadelerini paylaştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu akşam bir TV programına katılmış ve 8 Şubat Cumartesi günü oynadığımız Kayserispor maçına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalardan sonra AVAR'da görev alan kişi veya kişiler neticesinde Konyaspor'umuzun puanının gasp edildiği tescillenmiştir."

"Kayserispor - Konyaspor maçında AVAR'da görev alan teknik elemanların isimleri ve daha önce hangi maçlarımızda görev aldığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Öte yandan; Kulübümüz tarafından bahsedilen maça ilişkin adli süreç, ivedilikle başlatılacaktır."

"Konya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Baykan, Kayserispor maçında attığımız üçüncü gole ilişkin federasyondan gelen yazılı metni, 14 Şubat günü kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı." (https://x.com/mehbaykan/status/1890355797185753388) Öyle anlaşılıyor ki; TFF 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz, AVAR'da görevli kişi veya kişiler tarafından yanlış bilgilendirilmiş ve bu sayede kamuoyunun yönlendirilmesi hedeflenmiştir."

"Herkesin dile getirdiği adil ve temiz futbol söylemine binaen Kayserispor - Konyaspor maçının tekrar edilmesi kaçınılmazdır. Çünkü Süper Lig'de her puan altın değerindedir. Bu haklı talebimiz, Kayserispor camiası tarafından da anlayışla karşılanacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi

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