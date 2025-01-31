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Konyaspor evinde galip! TÜMOSAN Konyaspor 3 - 1 Bodrumspor (Maç Sonucu)

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Konyaspor evinde galip! TÜMOSAN Konyaspor 3 - 1 Bodrumspor (Maç Sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Fredy'in ceza alanı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten autta çıktı.

5. dakikada Pedrihno'nun ceza alanına derinlemesine pasında topla buluşan Yusuf, kaleci Sousa'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada Pedrinho'nun ortasında arka direkte Kramer'in kafa vuruşunda kaleci Sousa'nın çeldiği topa bir kez daha Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

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43. dakikada Bodrum FK'nın sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içinde Yusuf Erdoğan'ın eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısının ardından penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği şutta top direkten döndü.

55. dakikada Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Kramer meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

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68. dakikada defanstan seken top ceza alanı yayı üzerine Fredy'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

81. dakikada Prip'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Aleksic'in şutunda top üstten autta çıktı.

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Kaynak: İHA

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