Konyaspor taraftarı stada giremiyor: Pasolig sistemindeki sorun taraftarı mağdur ediyor

Süper Lig’in 11.haftası kapsamında Konyaspor, Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadeleye 30 dakika kala turnike girişlerinde sıkıntı yaşandı. Birçok taraftar problem yaşarken, Konyaspor’dan açıklama jet hızında geldi.

Konyaspor- Başakşehir maçına dakikalar kala taraftarlar, Pasolig sistemindeki arıza nedeniyle stada giriş yapamıyor. Pasolig kartlarının geçiş sistemlerinde çalışmaması sonucu turnikelerden geçiş yapılamazken, sorunu çözmek için henüz bir müdahale yapılmadığı bildiriliyor.

Büyük bir heyecanla maç saatini bekleyen Konyaspor taraftarı, soruna müdahale edecek bir yetkili bulunamaması nedeniyle büyük tepki gösteriyor. Stadyum çevresinde toplanan taraftarlar, sosyal medya üzerinden de seslerini duyurmaya çalışarak sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Konyaspor taraftarı, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini ve maç saatine yetişmeleri için çözüm üretilmesini beklediklerini belirttiler.

TÜMOSAN Konyaspor'dan açıklama geldi

Yaşanan problemin henüz ne olduğu bilinmezken, Konyaspor'dan jet hızında açıklama geldi.

"TÜM HUKUKİ İŞLEMLER İVEDİLİKLE BAŞLATILACAKTIR"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"NETAŞ'ın sorumluluğunda olan turnike girişlerinde yaşanan problem nedeniyle R. Başakşehir maçı öncesi stadyuma gelen binlerce taraftarımız mağdur edilmiştir. Kulübümüz, sorumsuzca meydana gelen bu olayın sonuna kadar takipçisi olacak ve gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır."